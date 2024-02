L’Estra Pistoia al gran ballo della Coppa Italia. Pronta una divisa speciale ispirata all’Olimpia

L’Estra Pistoia per le Final Eight di Coppa Italia a Torino (la sfida con Venezia è il programma domani alle 20.45) indosserà una maglia speciale confezionata apposta per l’occasione. Una maglia, presentata nella sede del title sponsor Estra Spa, che rimanda ad un’altra data storica, che risale a 35 anni fa, e che rappresentava la prima divisa indossata da una squadra di basket pistoiese all’interno dell’attuale PalaCarrara. "La qualificazione della squadra alla Final Eight di Coppia Italia – dice Nicola Ciolini, Ad di Estra – è un risultato importante per la squadra, per i tifosi, per la città di Pistoia e anche per Estra. Il valore del nostro sostegno va al di là dei risultati che la sponsorizzazione può portare in termini di business perché l’obiettivo, più ampio, è creare un legame sempre più stretto tra realtà aziendale e sportiva".

"Ci apprestiamo a vivere un appuntamento storico per il nostro club – afferma il presidente biancorosso Massimo Capecchi – ovvero ritornare a disputare una Final Eight di Coppa Italia dopo quella giocata nel 2015/16. Penso sia il coronamento del grande girone d’andata che abbiamo fatto ed il giusto premio al lavoro che staff tecnico, giocatori e tutto ciò che sta intorno al campo svolgono quotidianamente. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di poter presentare questa maglia speciale, e lo è davvero, in casa del nostro title sponsor Estra".

Come testimonial di questo legame non poteva che essere "Il capitano" Claudio Crippa, che faceva parte di quella squadra da cui tutto ebbe inizio. "Non posso che ringraziare per questo coinvolgimento e devo dire che quella maglia di 35 anni fa è quasi un cimelio visto che la conservo in maniera scrupolosa – dice Crippa –. Era il primo anno della Serie A in città, in un palazzo nuovo per una città "vergine" per la cultura di questo sport ma, fin da subito, si creò un forte senso di appartenenza: non era normale vedere 2-300 persone agli allenamenti pronte a vivere tutto con passione. La stessa che stiamo rivedendo oggi sull’onda lunga della promozione dalla A2 dello scorso anno arrivando a celebrare un traguardo notevole come quello della Final Eight. A questo punto c’è solo da aspettarsi di vedere dieci giocatori dentro quelle maglie pronti a competere con tutta la grinta che hanno per questa sfida". "In questa stagione, infatti, si celebrano i 35 anni dal primo campionato disputato da una squadra di basket pistoiese, allora l’Olimpia, nell’attuale PalaCarrara – spiega Giulio Pacini, responsabile marketing Pistoia Basket –. Abbiamo riattualizzato quella maglia mutuando i colori dello sponsor dell’epoca e utilizzati per mettere in evidenza il tricolore".

Maurizio Innocenti