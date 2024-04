L’avversario. Unahotels completa. Il bomber Galloway pericolo numero uno

Una squadra profonda, esperta e con grande talento. Si può descrivere così la Unahotels Reggio Emilia guidata in panchina da Dimitri Priftis che non ha bisogno di grandi presentazioni. Il gruppo degli americani è composto da elementi di livello a partire da dall’ex Nba Langston Galloway, da Jamar Smith, Darion Atkins, dal giovanissimo Faye, vera rivelazione del campionato e dall’ultimo acquisto Tarik Black, ex Los Angeles Lakers. Al gruppo degli americani si affianca la pattuglia degli italiani composta sempre da elementi di personalità ed esperienza come Michele Vitali, Matteo Chillo, Lorenzo Uglietti e Sasha Grant.

M. I.