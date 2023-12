"Lanciotto e Ponte Buggianese pareggiano 2-2: emozioni al "Ballerini" di Campi Bisenzio"

LANCIOTTO

2

PONTE BUGGIANESE

2

LANCIOTTO: Brunelli; Nocentini, Benelli, Fedi (5’st Fathou), Mazzanti, Bambi, Amerighi (33’st Ascolese), Verdi, Cecchi (20’st Manzatu), Bini, Frezza. All.: Salvadori.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Palmese, Martinelli, Birindelli (29’st Sabia), Belluomini, Ferrari, Giannini, Gianotti, Gargani (33’st Zani), Nardi, Pievani. All.: Gutili.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Reti: 28’pt Verdi, 33’ Gargani, 37’ Martinelli; 10’st Frezza.

Note: ammoniti Frezza, Bambi, Nocentini (L); Palmese, Belluomini, Pievani (P). Espulso Verdi (L) al 49’pt. Rec. 5’+4’.

Al "Ballerini" di Campi Bisenzio, il Ponte Buggianese impatta per 2-2 contro i padroni di casa del Lanciotto. Ai gol dei ragazzi guidati da Salvadori, segnati da Verdi e Frezza, rispondono le reti siglate dai biancorossi Gargani e Martinelli. Primo tempo denso di emozioni: al 28’ Verdi tira da fuori area e trova il buco giusto per battere Rizzato. Risponde il Ponte, che ribalta la situazione nel giro di pochi minuti: al 33’ la squadra di Gutili pareggia con la bella rete di Gargani, che recupera palla sulla trequarti, va via a Mazzanti e Bambi e di esterno sinistro batte Brunelli. Al 37’ Martinelli crossa verso Gianotti, ma la palla rimbalza a terra e prende un effetto strano che inganna Brunelli, finendo così in rete. In pieno recupero c’è pure l’espulsione di Verdi, arrivata nel corso di una rissa scoppiata di fronte alla panchina del Ponte Buggianese. Nella ripresa i pontigiani vengono sorpresi dalla reazione dei padroni di casa, che trovano il 2-2 al 55’ con Frezza in contropiede, bravo a bucare Rizzato con un bel lob.

Simone Lo Iacono