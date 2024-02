L’altra sfida. L’obiettivo di Gema con Salerno?. Tornare alla vittoria al Palaterme

Quella che si apre oggi pomeriggio alle 18 con la sfida interna contro la Virtus Arechi Salerno è una settimana cruciale per il cammino in campionato della Gema Pallacanestro Montecatini, attesa da tre impegni ravvicinati nell’arco di sette giorni, di cui due casalinghi, dai quali la formazione di coach Marco Del Re dovrà cercare di trarre il massimo bottino possibile per preservare il quarto posto in classifica dall’assalto delle inseguitrici. L’aspetto logistico in questo caso darà una mano alla truppa rossoblù, visto che la trasferta in programma nel turno infrasettimanale di San Valentino sarà al PalaMacchia di Livorno, ovvero a meno di 80 chilometri di distanza da Montecatini.

"Contiamo tanto sull’apporto del nostro pubblico per iniziare nel migliore dei modi questa serie di tre partite in sette giorni – esordisce coach Marco Del Re –. Ci aspettano poi la Libertas Livorno in trasferta e Caserta al Palaterme, ma proiettarci troppo in là con la testa non ci è di aiuto, pensiamo intanto a far bene contro Salerno". Dalla sconfitta di Treviglio contro Brianza Savoldelli e compagni hanno potuto trarre anche spunti positivi, fatto sta che adesso Gema è tallonata da Sant’Antimo, Piombino e la stessa Brianza in un rush finale di campionato in cui di scontato non c’è più davvero niente: "La sconfitta di sabato scorso ci è servita per capire gli errori che abbiamo commesso – analizza il tecnico labronico –. Abbiamo lavorato molto bene da un punto di vista mentale e dell’energia da aumentare per cercare il riscatto. Obiettivo restare sereni, lucidi, dopo aver superato alcune difficoltà fisiche e di appannamento di condizione".

Serenità che tuttavia va mantenuta principalmente con i risultati sul campo: per questo è vitale tornare a vincere al Palaterme contro la formazione campana, che sta lottando con la Paperdi Caserta per evitare l’ultimo posto in graduatoria ma che ha dimostrato comunque di poter fare colpi importanti anche fuori casa. Del Re quindi non si fida e mette in guardia i suoi: "Non arrivano da un ottimo periodo a livello di risultati, un po’ come noi, ma nella singola gara questo conta relativamente, dovremo avere massima concentrazione. E’ una squadra che in dieci giorni ha cambiato molto, rimpiazzando Staselis con il play argentino Fraga e aggiungendo il lungo classe 1999 Agostini. E che di conseguenza assai è meno decifrabile rispetto a qualche settimana fa. La Virtus Arechi ha comunque mantenuto gran parte dei suoi punti di forza – conclude il tenico rossoblù –, in particolare l’esperienza di elementi come Spizzichini e Matrone e il talento di Acunzo e Kekovic".

