L’altra sfida. Il Montecatini resta nel tunnel. Nuova sconfitta a Ponte a Egola

TUTTOCUOIO

2

VALD. MONTECATINI

1

TUTTOCUOIO Carcani; Sorbo, Fino, Puleo, Rumorini, Massaro (Turini), Papi (Centonze), Rossi, Severi, Chiti (Fiscella), Princiotta (Solari). A disp. Iacoponi, Mustone, Novi, Carrozza. All. Sena.

MONTECATINI Gega; Coselli (Frateschi), Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Natali (Pratesi), Rinaldi (Fusco), Volpi, Bibaj Gersi, Giulianelli (Bibaj Gerti). A disp. Cortopassi, Tobli, Lici, Alessiani, Del Carlo. All. Tocchini.

ARBITRO Giorgino di Milano.

MARCATORI Papi al 42’ pt; Gersi Bibaj su rig. al 30’, Rossi su rig. al 33’ st.

NOTE Espulsi Sorbo e Lucchesi al 48’ st.

CALCIO

Il Valdinievole Montecatini torna dalla trasferta sul campo del Tuttocuoio con una sconfitta per 2-1. La squadra di Tocchini parte col piede giusto e costruisce anche qualche buona occasione, non riuscendola però a trasformare in gol. Il Tuttocuoio viene fuori alla distanza e va vantaggio al 42’: sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Papi, che a tre metri dalla porta trova la deviazione vincente. Nella ripresa la squadra di Tocchini attacca a testa bassa sin da subito. Al 55’ Bibaj Gersi tira al volo dal limite dell’area di rigore e centra in pieno la traversa. La pressione della squadra termale viene premiata col 70’: Bibaj Gersi, ben imbeccato in area, al momento di calciare subisce un fallo da un difensore avversario, che Giorgino sanziona col penalty, che lo stesso Bibaj Gersi trasforma in gol. La rete dell’1-1 galvanizza i ragazzi di Tocchini, ma poco dopo arriva la doccia fredda. Fedi interviene in scivolata per intercettare un tiro: le sue braccia sembrano attaccate al corpo ma per l’arbitro è rigore, che Rossi realizza. Nonostante ciò il Montecatini continua ad attaccare fino all’ultimo, invano.

Simone Lo Iacono