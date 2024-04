La volata playoff nel vivo. E l’Estra adesso ci crede

Una volata playoff che si fa sempre di più avvincente. Brescia, Bologna, Milano e Venezia sono già matematicamente qualificata alla post season, rimangono in ballo i posti del quinto all’ottavo dove ancora niente è deciso. Al momento al quinto posto c’è Reggio Emilia con 28 punti, al sesto Pistoia sempre a quota 28 (scontri diretti a sfavore con la Unahotels), al settimo Tortona con 26 e all’ottavo Trento anche lei con 26 punti. Staccate di due punti, nono e decimo posto, si trovano Napoli e Sassari a quota 24 punti.

Calendario alla mano, Reggio Emilia nel prossimo turno affronterà in casa Brindisi, poi sarà di scena sul campo di Bologna, di nuovo in casa contro Napoli e l’ultima fuori casa a Sassari. L’Estra, sabato sera giocherà in casa di Pesaro per poi affrontare Brindisi al PalaCarrara, Trento fuori casa per chiudere contro Varese in casa. Sulla carta la prima impressione è che il calendario di Reggio Emilia sia più complicato rispetto a quello dei biancorossi, anche se in questo campionato abbiamo visto che la carta conta il giusto.

Per quanto riguarda Tortona nella prossima giornata sarà impegnata a Trento per uno scontro diretto di grande importanza, poi riceverà in casa Pesaro e il turno successivo sempre in casa Bologna, e infine affronterà Treviso in trasferta. Trento, come detto, ospiterà Tortona, poi andrà a Napoli, di nuovo in casa contro Pistoia e l’ultima sarà di scena a Bologna.

Le squadre a quota 24 punti, ovvero Napoli e Sassari hanno dei calendario piuttosto impegnativi. Napoli domenica affronterà in casa Sassari, poi di nuovo in casa Trento, poi giocherà a Reggio Emilia e nell’ultima il derby casalingo contro Scafati. Sassari domenica sarà appunto a Napoli, poi ospiterà Varese, alla penultima giornata andrà in casa di Scafati per chiudere in casa contro Reggio Emilia.

I biancorossi, per assicurarsi un posto nei play off, dovranno sicuramente sfruttare al massimo il fattore campo contro Brindisi e Varese e magari riuscire a fare un colpo esterno tra Pesaro e Trento, sperando nei risultati delle altre dirette concorrenti. In buona sostanza la gara di sabato sera a Pesaro (20.30) diventa già fondamentale per continuare a coltivare il sogno di giocare i play off tenendo conto che sempre sabato (ore 20) ci sarà lo scontro diretto tra Trento e Tortona che potrebbe già dare indicazioni importanti.

Pistoia ha un ’tesoretto’ di due punti di vantaggio sulla settima e l’ottava e dovrà fare di tutto per cercare di mantenerlo fino alla fine, evitando possibili arrivi a pari punti dove entrerebbero in ballo calcoli tra scontri diretti, differenza canestri che è sempre meglio evitare. Il calendario e il percorso pregresso dicono che sognare si può, l’importante è non mollare la presa sul più bello.

Maurizio Innocenti