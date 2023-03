La Pistoiese va con i "soliti noti"

PISTOIESE

2

SALSOMAGGIORE

1

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Vassallo, Davì, Biagioni, Arcuri; Mehic, Caponi, Andreoli (Sighinolfi 12’st); Macrì (Boccardi 12’st); Barzotti, Di Biase (Martin Gomez 33’st). A disp. Urbietis, Basani, Florentine, Martic, Evangelista, Avdillari. All. Consonni.

SALSOMAGGIORE (4-4-2): Frattini; Lasagni, Bran (Kamisi 45’st), Furlotti, Ziliotti (Brasacchio 24’st); Morigoni, Orlandi, Fortunati, Segantini (Dattaro 47’st); Turrà (Djibril 30’st), Berti. A disp. Mora, Sakymah, Selloum, Catelli, Salsa. All. Bonini.

Marcatori: Barzotti (rig. 23’pt); Di Biase (26’pt); Berti (rig. 39’pt)

Arbitro: Leotta di Acireale.

La Pistoiese vince, per la quinta volta consecutiva, ma soffre più del dovuto contro un Salsomaggiore di fatto già retrocesso da tempo che non molla fino alla fine, facendo correre anche qualche brivido agli arancioni. Arancioni che, trascinati dai soliti noti Barzotti e Di Biase, restano a due lunghezze di distanza dalla Giana Erminio, vittoriosa a sua volta nel confronto – sulla carta decisamente più ostico – contro il Carpi. Fischio d’inizio e la Pistoiese prende in mano le redini della partita iniziando a tessere la propria tela. Un gioco fatto di pazienza in attesa dell’occasione giusta che capita al 20’ sui piedi di Di Biase che servito alla perfezione da Barzotti si invola vero l’area, ma la conclusione non trova la porta. Il gol è nell’aria e infatti al 23’ la Pistoiese passa in vantaggio su calcio di rigore. Andreoli si incunea in area e viene steso senza tanti complimenti e l’arbitro non può fare a meno di indicare il dischetto. Alla battatuta va Barzotti che spiazza il portiere. Passano 3 minuti e la Pistoiese raddoppia, Barzotti riceve sul vertice destro dell’area e calcia in porta, la conclusione, non precisa, finisce per diventare un assist per Di Biase che è bravo a correggere in rete.

In tutto questo il Salsomaggiore non dà segni di vita nonostante la Pistoiese abbia decisamente abbassato il ritmo, forse anche troppo. Gli arancioni danno la sensazione di avere staccato la spina forti del doppio vantaggio e il Salsomaggiore nella prima discesa in avanti li punisce. Segantini mette un palla in area che Biagioni intercetta con un braccio e l’arbitro indica il dischetto. Berti si incarica della battuta e realizza accorciando le distanze. Il Salsomaggiore prenda vita e inizia la ripresa in avanti e anche se la Pistoiese non corre grandi pericoli, tiene comunque impegnata la difesa arancione. La Pistoiese fatica a ritrovare ritrova gioco e ritmo e al 39’ rischia di capitolare per la seconda volta, ma Valentini è attento e reattivo e riesce a mettere una pezza deviando un gran tiro di Brasacchio. Il pericolo scampato sveglia la Pistoiese che torna a farsi pericolosa dalle parti di Frattini. Al 45’ Martin Gomez addomestica bene la palla dentro l’area e si gira calciando sul primo palo, ma trova la deviazione del portiere. E’ l’ultimo acuto della partita visto che nel recupero non succede niente. Altri tre punti buoni per proseguire la rincorsa: non ci sono alternative, in attesa di un errore altrui.

Maurizio Innocenti