La Pistoiese è ripartita. Rosa ancora un rebus

Via al nuovo corso arancione. La Pistoiese ha ripreso ieri ad allenarsi in vista della sfida di domenica al Melani contro la capolista Ravenna. Tutti volti nuovi in campo al "Turchi", a partire dall’allenatore Gabriele Parigi ai giocatori che al momento sono a disposizione del tecnico. Proseguono, frenetiche, anche le operazioni in entrata ed in uscita con tre giocatori che sono arrivati in arancione, Giuseppe Monteleone, Sergio Distasio e Federico Biaggi. Tutti e tre svincolati. Monteleone è una punta centrale classe 2004 cresciuta nel settore giovanile di Lamezia e Reggina, e che in questa prima parte di annata ha collezionato 11 presenze nel Girone A di Serie D con il PontDonnaz Hône Arnad Evançon. Distasio è un difensore classe 2001 che ha cominciato la propria carriera nel settore giovanile del Foggia. Il giocatore nato a Venosa ha militato finora nelle file di Vastogirardi, Agnonese, Cerignola, Atletico Racale, Nissa, Casertano e Lavello, mettendo insieme complessivamente 37 presenze in Serie D. Biaggi è un centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Genoa. La sua carriera è proseguita fra Varesina e Seravezza Pozzi: le sue presenze in Serie D sono 3, tutte arrivate in questa prima parte di stagione.

Per tre giocatori che sono arrivati, due hanno invece lasciato la Pistoiese e si tratta, per motivi e situazioni diverse, di due addii che fanno rumore. Il primo è quello di Giuseppe La Monica annunciato pochi giorni fa da Maurizio De Simone come l’unico giocatore del vecchio ’blocco’ su cui la società aveva intenzione di puntare e che avrebbe dovuto aiutare la Pistoiese a centrare l’obiettivo salvezza. L’ex attaccante arancione, invece, ha lasciato la squadra diretto a Barletta. Il caso decisamente più curioso, diciamo così, riguarda Gianmarco Pierfederici che cinque giorni fa era stato messo sotto contratto e che ieri ha firmato con il Fano. Pierfederici in pratica non ha fatto in tempo a ritirare la borsa e il kit della squadra orange che già ha si è accasato da un’altra parte: incredibile ma vero.

L’attuale situazione lascia piuttosto interdetti gli sportivi: ogni giorno arriva qualche giocatore, quasi sempre svincolato, che via, via si aggrega ad un gruppo che ha la sua ossatura nella formazione Juniores ed un allenatore a cui sicuramente non manca il coraggio dal momento che si è preso una bella responsabilità. Che Pistoiese vedremo domenica contro il Ravenna e per tutto il resto del girone di ritorno è difficile a dirsi, almeno ad oggi, soprattutto è impossibile fare previsioni su quello che sarà il futuro dell’Olandesina in campo e fuori. La situazione è decisamente nebulosa ed al momento di luce se ne vede poca.

Maurizio Innocenti