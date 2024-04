Il quadro. Qualora si concretizzasse la seconda rinuncia gli arancioni saranno esclusi dal campionato

Cosa succede se la Pistoiese non scende in campo contro il Sangiuliano City? Il regolamento parla chiaro: in caso di seconda rinuncia il club viene automaticamente escluso dal campionato e viene tolta l’affiliazione alla Serie D. Gli arancioni hanno già saltato il match col Fanfulla di sabato scorso e una seconda gara non disputata porterebbe all’inevitabile esclusione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Quando una squadra viene esclusa cambia anche la classifica: tutti i punti conquistati dalle altre formazioni contro la suddetta squadra vengono sottratti, con inevitabili conseguenze sul cammino e sugli obiettivi stagionali delle varie compagini. In termini concreti, con la Pistoiese esclusa retrocederebbe direttamente in Eccellenza una sola squadra, la diciassettesima in classifica, anziché due.