Il post-partita: parla Parigi. "Abbiamo dominato»

Una sconfitta che il tecnico Gabriele Parigi non riesce a mandare giù. La Pistoiese ha preso gol in una delle poche azioni da parte degli avversari e su un errore della difesa. Gli arancioni ancora una volta pagano le disattenzioni difensive e soprattutto la mancanza di cattiveria davanti alla porta. Sì perché la Pistoiese le occasioni le ha avute, decisamente di più rispetto agli avversari, solo che le ha sprecate e alcune anche in modo clamoroso. "L’analisi della partita è questa: Borgo San Donnino due tiri in porta un gol su errore nostro, Pistoiese otto occasioni da gol clamorose e zero gol – dice Parigi - Abbiamo dominato la partita, nel secondo tempo loro hanno passato una volta la metà campo la sconfitta è arrivata perché abbiamo pagato l’errore che abbiamo fatto e davanti non facciamo gol". Il tecnico arancione non usa mezzi termini e va dritto al punto senza girarci tanto intorno: la sconfitta non è stata meritata tanto che non ha niente da rimproverare alla squadra "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi – prosegue Parigi – se avessero giocato come a Certaldo avrei avuto qualcosa da dire ma oggi hanno dominato la partita creando molte occasioni da gol non posso dirgli niente".

La Pistoiese, però, esce sconfitta dal confronto con il Borgo San Donnino e questo complica non poco la classifica anche perché dietro hanno vinto tutte e adesso gli arancioni sono stati ripresi dal Progresso. La situazione è difficile, la squadra ha inanellato la terza sconfitta consecutiva e la crisi sembra senza fine. "Ho visto una squadra molto propositiva – afferma il tecnico arancione – che voleva vincere la partita, che ha dominato il campo, ha creato tantissimo, purtroppo non facciamo gol e dietro come facciamo un errore veniamo puniti".

Maurizio Innocenti