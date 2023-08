I corsi di fine estate

Tra corsi di reclutamento e ultima fase di un fortunato camp estivo, la nuova stagione sportiva è iniziata con Volley Aglianese e Pistoia Volley La Fenice decisamente impegnate a cercare nuove piccole promettenti pallavoliste per il futuro.

Il Volley Aglianese, infatti, invita le bambine dai 6 agli 11 anni (classi d’età 2012-2017) a provare a giocare a pallavolo. A partire da martedì 19 settembre la società presieduta da Luciano Bonacchi organizzerà i corsi due volte alla settimana: il martedì dalle 17 alle 18.30 alla palestra Sestini e il giovedì dalle 17 alle 18.30 al Pala Capitini di Agliana. Per ulteriori informazioni, costi (le prime tre prove saranno gratuite) ed eventuali prenotazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri 340 2354635 o 349 3624700.

Alla fine dello scorso mese di luglio, invece, si è conclusa la prima parte del "Summer Camp" del Pistoia Volley La Fenice, cha ha visto la partecipazione di oltre 100 tra bambini e bambine di Pistoia e dintorni. Ma non è finita qui: la dirigenza ha infatti stabilito di riprendere il camp la prima e seconda settimana di settembre. Tutti i giovanissimi interessati all’esperienza possono prenotare il posto telefonando al numero 347 5332973.

"Nel frattempo vogliamo ringraziare ogni singola famiglia per la fiducia riposta in noi e ciascun partecipante per aver reso queste settimane di camp davvero indimenticabili – fanno sapere i responsabili dell’iniziativa –. Quest’anno, ancora più degli anni passati, il camp è stata una splendida occasione di crescita, di maturazione individuale e collettiva: tanto divertimento, tanto apprendimento".

Gianluca Barni