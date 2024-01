Giovanili. La squadra U14 del Pistoia Basket trionfa a Piacenza

In questi giorni è arrivata una bella ed importante affermazione per il Pistoia Basket Academy, e nella fattispecie per la squadra Under14 Elite, guidata in panchina da coach Andrea Navicelli.

Dopo una intensa tre giorni di partite disputate, infatti, il Pistoia Basket Academy si è aggiudicato la nona edizione della ’Bakery Winter Cup’ andata in scena a Piacenza: otto squadre ai nastri di partenza e i biancorossi sono arrivati a giocarsi la finalissima al termine di un percorso netto riuscendo ad avere la meglio, nell’atto conclusivo, dell’Urania Milano Academy 54-48, importante realtà giovanile lombarda che fa riferimento alla società che milita nel campionato di A2. Questo il tabellino della finale: Cioni 4, Drovandi, De Corso, Branchetti 23, Tosi, Ugolini, Cipriani, Braian, Capecchi, Pasqui 20, Pierallini 7, Grisolini.