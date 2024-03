Giovanile. Bagarre juniores. Cambio Larcianese

Si accende la lotta nel girone B degli Juniores Regionali per la conquista del titolo. La Lampo Meridien batte per 3-0 il Lido Camaiore, e si porta a -1 dalla capolista Forte dei Marmi, che pareggia per 2-2 col Valdinievole Montecatini. Torna a festeggiare la vittoria anche il Pescia, che si impone per 3-0 contro il Camaiore, mentre il derby salvezza tra Larcianese e Casalguidi termina 0-0. Cambio di allenatore nella formazione viola: sollevati dall’incarico l’allenatore Francesco Palmesano e il suo collaboratore Stefano Campioni. La squadra è stata affidata a mister Sandro Selmi, che sarà affiancato da Gianluca Ansaldi. Brutte sconfitte per Capostrada Belvedere e Quarrata Olimpia, che perdono contro Folgor Marlia (2-1) e Capezzano Pianore (0-4). Nel weekend: Atletico Lucca-Quarrata, Capezzano Pianore-Pescia, Capostrada-Larcianese, Casalguidi-Forte dei Marmi, Camaiore-Lampo Meridien, Valdinievole Montecatini-Academy Porcari. Nel girone C degli Allievi si impone solo l’Olimpia Quarrata, che batte per 4-2 la Rinascita Doccia. Margine Coperta, Capostrada Belvedere e MontecatiniMurialdo vengono superate da Atletica Castello (5-0), Maliseti Seano (1-0) e Fortis Juventus (1-4). Giovani Via Nova-Pistoiese è stata sospesa per colpa del maltempo, mentre gli Allievi B di Merito della Margine perdono per 0-2 contro la Cattolica Virtus. Nel weekend: Capostrada-Quarrata, Margine Coperta-Valle d’Ottavo, Pistoiese-Maliseti Seano, San Giuliano-Giovani Via Nova, Zenith Prato-MontecatiniMurialdo, Venturina-Margine Coperta (B di Merito). I Giovanissimi del Capostrada Belvedere vincono per 1-0 il derby con l’Olimpia Quarrata e vanno a -3 dalla capolista San Marco Avenza. Con lo stesso risultato la Pistoiese si impone sulla Lunigiana Pontremolese. Margine Coperta-Pistoia Nord è stata rinviata. Nel weekend: Montignoso-Margine Coperta, Giovani Via Nova-Pistoiese, Pietrasanta-Capostrada Belvedere, Pistoia Nord-Viareggio.

Simone Lo Iacono