Gema, occasione persa. Brianza vince in volata

Lissone Interni Brianza

87

Gema Montecatini

86

LISSONE INTERNI BRIANZA: Lanzi 11, Galassi 13, Stazzonelli 7, Loro 14, Fabiani 17, Ceparano 9, Caffaro 2, Naoni 3, Nonkovic 11, Valesin ne, Redaelli ne, Baroni ne. All. Lombardi.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 10, Mastrangelo 10, Passoni 16, Korsunov 5, Di Pizzo 8, Pirani 12, Corgnati 9, Mazzantini 10, Dell’Anna 6, Angelucci ne. All. Del Re.

Arbitri: Schena e Lillo.

Parziali: 10-22, 36-45, 57-64.

Sconfitta dolorosa per la Gema Montecatini, che contro Brianza Casa Basket conduce 37 minuti su 40 ma è costretta ad arrendersi al fotofinish 87-86.

La cronaca. Break di 5-0 Brianza dopo la bomba in avvio di Passoni, ma quella biancoverde è una fiammata senza futuro perché Gema si dimostra più pimpante e sprinta sul 7-12 grazie a due jumper di Mastrangelo. La tripla di Korsunov e il layup di Di Pizzo danno la doppia cifra di vantaggio agli ospiti già dopo 7’, ma gli uomini di Del Re insistono e mettono altri due punti di margine fra sé e gli avversari alla prima sirena (10-22). L’exploit di Nonkovic apre un secondo periodo caratterizzato da strappi continui: ai 7 punti filati del numero 13 Gema risponde con un parzialone di 11-0 che fa sprofondare Brianza a -16, ma la squadra di Lombardi restituisce subito il favore e si riporta a -5 con il contro-break di 13-2, al quale la squadra di Del Re replica nuovamente con un altro 7-0 che la riporta sul 30-42. Galassi e Fabiani riavvicinano i locali, ma l’ultima parola del primo tempo è di Mazzantini che appoggia al vetro il 36-45.

Gema confusionaria ad inizio terzo periodo, la Lissone Interni ne approfitta prima per tornare a -2 con la schiacciata di Fabiani. Montecatini lascia lì qualche libero di troppo e Brianza prima impatta a quota 50, poi mette il naso avanti con la bomba di Lanzi. La partita si trasforma in un duello punto a punto, dal quale Gema prova a tirarsi fuori con un 13-1 di parziale a cavallo fra terzo e quarto periodo. La precaria situazione di falli e le triple di Loro gettano però ancora nella bagarre i termali: è proprio l’ex Borgomanero con un’altra bomba a pareggiare i conti sul 78-78 e regalare in pratica un mini-extra time per le speranze dei suoi. Gli ultimi 4’ Brianza li gioca con più lucidità, Gema invece perde per falli un giocatore dopo l’altro e alla fine è costretta ad alzare bandiera bianca.

Filippo Palazzoni