Gema, impresa all’overtime firmata Passoni

Paffoni Omegna

87

Gema Montecatini

90

PAFFONI OMEGNA: Kosic 16, Picarelli 7, Torgano 15, Hadzic 15, Balanzoni 15, Fazioli 3, Coltro 5, Baldassarre 9, Solaroli 2, Trebeschi, Fomba ne, Jokovic ne. All. Eliantonio.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 10, Mastrangelo 13, Passoni 26, Korsunov 9, Di Pizzo 7, Mazzantini 8, Corgnati 8, Angelucci 5, Pirani 4, Dell’Anna. All. Del Re.

Arbitri: Agnese e Manco.

Parziali: 18-21, 39-34, 60-59.

Vittoria che vale mezzo quarto posto quella per 86-90 della Gema Montecatini sul parquet di Omegna, arrivata dopo un supplementare. C’è il marchio di Lorenzo Passoni sul colpo esterno: per l’esterno fiorentino 26 punti con 31 di valutazione.

La cronaca. Passoni prova a spezzare l’equilibrio iniziale con la tripla del 5-10, Hadzic però ha altre idee e infila due bombe che catapultano Omegna sul 13-10. Si viaggia su punteggi alti, Gema fino a due minuti dalla prima sirena è addirittura 4/5 da dietro l’arco, poi inizia a sporcare le sue percentuali e subisce il nuovo sorpasso della Paffoni all’alba del secondo quarto. Gli uomini di Del Re rimangono a secco per quasi cinque minuti ma tengono in difesa e impediscono ai locali di scappare. Il gioco da tre punti di Passoni permette a Montecatini di tornare a -1 e il pareggio a quota 29 arriva. I leoni termali non fanno in tempo a rifiatare che si ritrovano in apnea sotto i colpi di Fazioli e Baldassarre (35-29). È grazie a lui se la Fulgor riesce a chiudere a +5 la prima metà di gara nonostante i centri di Savoldelli e Mazzantini.

Di Pizzo stappa la ripresa con il layup del -3 ma le cose tornano a complicarsi in fretta per Gema: Torgano fa 3/3 da dietro l’arco in 4’ e Omegna ritocca un paio di volte al rialzo il dato del massimo vantaggio. Meno male per gli ospiti che c’è Passoni: il numero 17 ispira un 7-0 di parziale che riporta a contatto i rossoblù, Mazzantini cestina però la chance del possibile -1 e i rossoverdi non perdonano, piazzando un contro-break di 5-0 che li proietta sul 60-50.

Gema fa un piccolo capolavoro nei 2’12’’ finali di terzo periodo, rosicchiando 9 punti, e all’alba dell’ultimo e decisivo quarto riesce a mettere anche la freccia. Mastrangelo sente l’odore del sangue e infila due triple fantascientifiche, nonostante ciò Gema quasi si butta via nel finale ma a salvarla è il solito Passoni, che prima manda tutti all’overtime con l’appoggio al vetro del 80-80 e poi regala i successo ai suoi con le giocate che decidono la sfida.

Filippo Palazzoni