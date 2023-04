Gabbrielleschi e Gai sono pronte per i campionati italiani assoluti

Appuntamento per due. Per la campionessa Giulia Gabbrielleschi e l’emergente Vittoria Gai, entrambe tesserate della Nuotatori Pistoiesi, è tempo di Campionati Italiani Assoluti. Da oggi a lunedì 17 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione, sulla riviera romagnola, le nostre portacolori cercheranno di ben figurare nella massima competizione tricolore in vasca. Gabbrielleschi, reduce dallo stage a Cervinia con la Nazionale italiana di fondo e in preparazione a un mese di maggio decisivo per la qualificazione mondiale, dovrebbe disputare gli 800m e i 1500m stile libero e i 400m misti, mentre Gai i 200m stile libero. Un altro step per valutare la condizione, psico-fisica, di Gabbrielleschi, un trampolino di lancio per Gai, atleta dai buoni mezzi. "Gli Italiani Assoluti sono un banco di prova significativo – non si nasconde dietro a un dito il tecnico della "Pistoiesi" Massimiliano Lombardi –. Non andiamo con alcun obiettivo di conquista, ma con tanta voglia di misurarci con le rivali. Si tratta di un altro passettino verso i propri traguardi stagionali. Sono certo che le due ragazze daranno tutto". "Faremo un gran tifo per Giulia e Vittoria – sostiene il presidente della società Giancarlo Lotti –. Prendere parte agli ‘Assoluti’ è da sempre sinonimo di prestigio e non solo per il nostro sodalizio, ma pure per la città di Pistoia. Forza, allora".

Gianluca Barni