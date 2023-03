Fabo per la nona

Con la primavera alle porte questo pomeriggio fuori dal PalaTerme di Montecatini le temperature saranno sopra la media, ma nulla a confronto con quelle previste all’interno del palazzetto di via Cimabue: Fabo Herons Montecatini – Elachem Vigevano si preannuncia infatti una partita rovente sia in campo, dove si affrontano la squadra più in forma del momento e quella che più a lungo ha comandato la classifica del Girone A di Serie B, ma anche sugli spalti con due tifoserie quanto mai calienti, pronte a darsi battaglia a suon di cori e sfottò. Un match dai notevoli spunti di interesse, con due giocatori sotto la lente d’ingrandimento, per motivi diversi: il primo è Alberto Benites, creazione cestistica di coach Federico Barsotti a San Miniato e grande protagonista con 16 punti della sofferta vittoria della Elachem all’andata, l’altro è Jacopo Mercante, ala ex Montecatiniterme Basketball che incendiò il post-partita del PalaBasletta con dichiarazioni non proprio benevole nei confronti della neonata società termale e che non si appresta a ricevere il più caloroso dei benvenuti da parte del popolo di fede Herons. Vigevano parte con i favori del pronostico, vista la posizione in classifica e la profondità del roster a disposizione di coach Paolo Piazza, ma il ruolino di marcia dei gialloblù nel 2023 è da squadra di metà classifica (5 vinte e 3 perse), ben diverso da quello degli "aironi", reduci da otto vittorie consecutive e che in caso di successo eguaglierebbero la striscia vincente più lunga fatta registrare nel Girone A proprio dall’avversario di giornata, capace di vincere tutte le prime nove giornate di campionato: "E’ un traguardo simbolico che ci teniamo a raggiungere, perché darebbe ancor più la dimensione della crescita della squadra in termini di solidità – ammette Barsotti – Centrarlo contro una squadra come Vigevano, che da anni è l’emblema della continuità in questa categoria, sarebbe ancora più significativo. Per farlo dovremo però mettere in campo una prestazione sulla stessa lunghezza d’onda delle precedenti in termini di atteggiamento, grinta e spirito di squadra ma ancora migliore dal punto di vista tecnico, perché Vigevano è una squadra efficacissima, che in attacco ha una capacità impressionante di fare sempre la scelta giusta e che gioca sempre con cinque tiratori: la nostra miglior difesa può metterla in difficoltà, ma se ripetiamo gli errori dei secondi due quarti di Piombino la Elachem può punirci in qualsiasi situazione".

Filippo Palazzoni