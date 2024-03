Estra il sogno salvezza sta diventando realtà

A un passo dal sogno. Se la vittoria contro Tortona è stata una delle più importanti della stagione, quella contro Cremona non è stata da meno. Se i biancorossi contro la Bertram avevano bisogno di tornare a riassaporare il gusto della vittoria e fare un deciso scatto in avanti verso la salvezza, contro Cremona non solo c’è stato un ulteriore passo verso l’obiettivo, diciamo pure decisivo, ma è arrivata la conferma della forza di questo gruppo.

Nicola Brienza alla vigilia della sfida contro Tortona aveva detto chiaramente che "a dieci partite dalla fine del campionato non conta la prestazione, conta vincere" e così è stato anche se l’Estra in entrambe le occasioni ci ha messo pure due ottime prestazioni. Due successi voluti e presi con rabbia, forza e talento e unità d’intenti. Pistoia ha sofferto contro Tortona dovendo reggere l’urto della rimonta degli avversari che è stato decisamente forte. ma la squadra non si mai disunita ed ha sempre creduto nella vittoria. A Cremona i biancorossi hanno mostrato i muscoli fino dalla palla a due e se anche c’è stato il ritorno degli avversari non è stato potente al punto da far vacillare la nave.

Un gruppo capace di soffrire nei momenti di difficoltà, di rimanere compatto, di credere nel piano partita e di saper trovare le soluzioni per uscire fuori dai momenti complicati. Una squadra che ha sì il talento di Varnado, Moore e Willis ma anche la solidità e la compattezza di Wheatle e Ogbeide, la voglia di mangiare il mondo di capitan Della Rosa e di Saccaggi, l’utilità di Hawkins e Del Chiaro. Pistoia è ad un passo dal sogno salvezza che potrebbe materializzarsi domenica prossima nella gara contro Napoli o in quella successiva in casa contro Treviso.

I biancorossi intravedono lo striscione dell’arrivo e tagliare il traguardo con 6 o 7 giornate d’anticipo sarebbe veramente un grandissimo successo. Come afferma Brienza, però, questo è il momento di non abbassare la guardia. Certo, Pistoia può guardare avanti pensando anche ad una post season ma come tutte le cose di questo mondo è un obiettivo che va guadagnato, sudato e conquistato perché nessuno si sognerà di realare niente all’Estra.

Maurizio Innocenti