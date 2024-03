Questo è l’ultimo weekend di sosta per il campionato d’Eccellenza. Da domenica 7 aprile si riparte, col rush finale. Le ultime quattro giornate delineeranno definitivamente il quadro del girone A, dove Ponte Buggianese e Valdinievole Montecatini lottano per non retrocedere. Chi dovrebbe riuscire a salvarsi è la squadra pontigiana. La vittoria ottenuta due settimane fa in casa del Fratres Perignano ha ridato entusiasmo ed ossigeno ad una squadra che nel corso del girone di ritorno ha faticato un po’ più del previsto. È vero che i bianco-rossi sono ancora quintultimi in classifica, ma hanno un +15 sul Castelfiorentino che vuol dire forbice, che si aziona già col +10, e quindi niente playout. Gli incontri interni con Geotermica e Lanciotto Campi, e quelli lontani dal Pertini con River Pieve e Sporting Cecina, non appaiono certo insostenibili. Per i ragazzi guidati da Gutili ci sono tutte le premesse per poter festeggiare la salvezza a breve.

Ben diverso è il discorso del Valdinievole Montecatini. Con l’approdo di Pellegrini, la squadra ha avuto una buona scossa, e si vede chiaramente che vuole lottare con le unghie e con i denti per rimettersi in carreggiata. Ma il percorso che attende i termali è irto e in salita. Al Mariotti arriveranno Zenith Prato e Tuttocuoio, mentre fuori casa si giocherà contro Pro Livorno e Massese. Bisognerà conquistare il maggior numero di punti possibili per rimanere agganciati al Lanciotto Campi e per eventualmente superarlo da qui a fine campionato. Giocare un eventuale gara di playout in casa infatti regala un vantaggio non da poco: in caso di parità dopo i tempi supplementari, retrocede la squadra peggio classificata durante la regular season.

Simone Lo Iacono