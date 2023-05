Club Scherma Agliana in evidenza Martini vola all’Europeo under 23

Grande momento per il Club Scherma Agliana degli eccellenti maestri Agostino Sanacore e Mabel Biagiotti. Se Tommaso "Riga" Martini ha dato lustro alla società per l’ennesima prestigiosa convocazione azzurra (prenderà parte ai Campionati europei under 23 di fioretto; sinora Agliana aveva avuto schermidori agli Europei under 20 e 17 e quindi ha completato il tris) e ha partecipato a tutte le otto gare di Coppa del Mondo assoluta previste in stagione, anche gli elementi più giovani si sono distinti. Ai Campionati Italiani GPG, tenutisi a Riccione, Jacopo Luchetti (categoria ragazzi 2010) ha conquistato una splendida finale, sfiorando il podio per una sola stoccata e concludendo ottavo.

Per lui, la conferma di essere tra i big di categoria. Thomas Tortora e Lamberto Loguercio si sono arresi ai 32esimi di finale contro due degli atleti più accreditati, Guidi e Mancini. Tra le Ragazze (2010), Linda Tesi ha sfiorato la finale, arrendendosi alla mestrina Giacomello e posizionandosi nona. Resta la soddisfazione della vittoria del Grand Prix (classifica finale dopo le due prove nazionali). Dopo un’ottima gara, ha avuto un briciolo di "malasuerte" Cecilia Bellandi, eliminata per una sola stoccata al termine di un discreto girone. In sordina la prova di Matilde D’Angelo Pizzolo, mentre Diletta Spinelli ha alzato bandiera bianca dinnanzi alla forte padovana Prenna. Fra i Giovanissimi (2011), Gabriele Ghezzi ha chiuso la sua gara a metà classifica, tirando, lottando ed esprimendo buoni spunti l’avvenire. Appuntamento alla prossima annata, anche per Gabriele Nesti, Matteo Pietrolati, Guglielmo Righi e Andrea Ruben Guidi, che stavolta non hanno potuto partecipare alla manifestazione in terra di Romagna.

Gianluca Barni