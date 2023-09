Casalguidi Sorprende il Pietrasanta, 2-1 al 90'!

PIETRASANTA

1

CASALGUIDI

2

PIESTRASANTA Mariani, Lorieri, Laucci, Bondielli, Da Prato, Togneri, Szabo, Tragni, Mengali, Tosi, Falorni. A disp. Ricci, Salini C, Pardini, Bonuccelli, Ghelardoni, Brattoli, Pinelli, Sessa, Salini J. All. Bucci.

CASALGUIDI Fiaschi, Taddei, Bonfanti Al, Ghimenti, Cappellini, Venturi, Ceccarelli, Martini, Paccagnini, Bonfanti An, Dani. A disp. Niccolini, Gaggioli, Frullanti, Querci, Turelli, Magazzini, Spadi, Sellaroli, Tesi. All. Vigna.

ARBITRO Scalisi di Carrara.

MARCATORI Mengali al 10’ pt; Paccagnini su rig al 45’, Martini al 50’ st.

Un successo al cardiopalma, colto grazie a due reti arrivate a pochissimi minuti dal fischio finale. Un debutto surreale, quello del Casalguidi, che ha garantito agli uomini del tecnico Benesperi (sostituito dal vice Vigna, per l’occasione) un rocambolesco successo per 2-1 sul campo del Pietrasanta. E dire che tutto sembrava volgere a favore dei locali, capaci di andare subito in vantaggio con Mengali. Ma il colpo del ko non è arrivato. E i "canarini" ne hanno approfittato: al 90’ Paccagnini ha trasformato un rigore e in pieno recupero Martini ha colto l’assist di Ceccarelli per ribaltare definitivamente il risultato.

Giovanni Fiorentino