Nei giorni scorsi al Campo Scuola di Pistoia si sono tenuti i Campionati Studenteschi di atletica leggera su pista per le scuole secondarie di I e II grado organizzati dall’ufficio scolastico regionale – ufficio XI di Pistoia in collaborazione con Fidal, Fisdir, Cip, giudici, cronometristi di Pistoia, PistoiAtletica 1983, ufficio sport comune di Pistoia, Sport e Salute., Misericordia Pistoia, docenti e studenti, con l’Accademia della Chionchina che ha indetto il V Trofeo "Giampiero Mariani" in ricordo del socio accademico. Le scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato al primo appuntamento sono state il liceo Amedeo di Savoia, il liceo Salutati, l’istituto Pacini, l’istituto De Franceschi-Pacinotti, l’istituto Capitini, l’istituto Sismondi-Pacinotti, per un totale di 111 partecipanti, mentre nel secondo eranopresenti le scuole secondarie di primo grado con gli istituti comprensivi Raffaello, Bonaccorsi da Montemagno, Ferrucci, Marconi–Frosini, Chini, Sestini, Montale, Leonardo da Vinci, Cino da Pistoia–Galilei e Montalcini, per un totale di 470 partecipanti. Sono stati premiati tutti i singoli partecipanti delle varie categorie saliti sul podio per il salto in lungo, il salto in alto, il lancio del peso, il lancio del vortex, la corsa di velocità, la corsa di resistenza e la staffetta. La premiazione delle squadre è stata aperta da Giampiero Marchesi, vice-presidente dell’Accademia della Chionchina. Intervenuto anche il segretario Franco Bardelli con il conferimento del V Trofeo "Giampiero Mariani" ai team che si sono contraddistinti nelle varie categorie.

red.pt