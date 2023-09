Calcio: Tempio, Quarrata, Amici Miei: 3 Punti Cercasi

Avanti tutta con la terza giornata: si inizia a fare sul serio e mettere da parte punti in queste prime fasi stagionali può fare la differenza in primis in termini di autostima ed entusiasmo. Ne sono pienamente consapevoli le formazioni di Prima e Seconda Categoria, che torneranno in campo alle 15.30 di domani. E nel girone A di Prima, c’è già un primo scontro intra-provinciale: il Cqs Pistoia di coach Borrelli ospiterà il Giovani Via Nova, in una sfida che promette scintille. Il Pescia di Michelotti va a caccia di conferme ricevendo un Corsanico rimasto ancora al palo, mentre il Tempio Chiazzano di Montuori va alla ricerca del primo successo stagionale sul campo del Forte dei Marmi. Una ricerca, quest’ultima, condivisa con il Quarrata: gli uomini di mister Francesco Fabbri non hanno sin qui mai perso, ma nemmeno mai vinto. In quattro partite, fra campionato e Coppa Toscana, sono arrivati altrettanti pareggi. E nel match casalingo contro il Cerbaia tenteranno di togliersi di dosso l’etichetta di "X-men". Anche gli Amici Miei necessitano però di un cambio di marcia: l’allenatore Dario Gentili ha totalizzato un pari ed una sconfitta e vincere nella tana della Folgor Calenzano potrebbe effettivamente garantire una sterzata.

Scendendo nel girone E di Seconda, la partita sulla carta più impegnativa è quella che riguarda la Montagna Pistoiese: a Gavinana arriverà la capolista Galcianese che è forse la squadra più in forma del raggruppamento. Ma proprio per questo, se Petrolini e soci dovessero riuscire ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, potrebbero guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. L’Olimpia Quarrata vuole mettersi alle spalle la sconfitta di coppa, riprendendo a fare risultato contro La Querce in trasferta. Curioso poi il fatto che il calendario riproponga Montemurlo Jolly – Borgo a Buggiano: il "derby nostalgia" della serie D è già andato in scena mercoledì scorso per la Coppa Toscana e i ragazzi di coach Biagi hanno l’occasione di vendicare lo stop patito al Nelli. San Niccolò – Virtus Montale è attualmente uno scontro d’alta quota. E l’Atletico Casini Spedalino, dopo il rocambolesco passaggio del turno in coppa (ottenuto senza nemmeno dover scendere in campo) vuole ripartire da un risultato positivo davanti al proprio pubblico, contro il Cintolese. Discorso abbastanza simile per il Montalbano Cecina, anche se di fronte avrà il Pistoia Nord. E in chiusura, il San Felice andrà a Prato per togliere quello "0" dalla casella dei punti conquistati. A patto di battere il Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino