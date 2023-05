Benesperi e Carraresi Casalguidi riparte così

Marco Benesperi (nella foto) in veste di tecnico e Patrizio Carraresi come direttore sportivo. Questi i nomi dai quali ripartirà il Casalguidi, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo dopo l’"era Gambadori" chiusasi con la vittoria del campionato di Prima Categoria 202122 e la successiva salvezza in Promozione. Ad annunciarli è stata la società e vista la celerità dell’annuncio, entrambi avranno sulla carta la possibilità di lavorare al meglio per pianificare la prossima stagione. Carraresi è reduce da due stagioni più che positive al Pistoia Nord: da dietro la scrivania, ha allestito l’organico capace di vincere il torneo di Terza Categoria 202122 prima e di sfiorare il doppio salto poi. In precedenza, era riuscito a portare i Giovani Rossoneri dalla Terza alla Prima Categoria, sempre d’intesa con mister Filippo Ermini. Di tutto rispetto anche il curriculum di Benesperi: l’allenatore aglianese ha sfiorato il titolo nazionale "juniores" con l’U19 della Pistoiese e in passato aveva ben figurato anche al timone di Galcianese e Viaccia. A lui (con Federico Vigna come vice-allenatore) il compito di non far rimpiangere quanto fatto daAlessandro Gambadori.

"L’esperienza alla Pistoiese è stata certamente formativa, ma avevo voglia di tornare ad allenare una prima squadra e quanto mi è arrivata la proposta del Casalguidi non ho avuto molti dubbi – ha commentato Benesperi – una società seria, composta da gente che sa come lavorare. Il gruppo è reduce da un ottimo campionato e sarà una bella sfida mantenersi su questi livelli". Anche perché la Promozione 202324 promette scintille. "Ci saranno piazza come Viareggio, San Marco Avenza e San Miniato. Oltre al Monsummano e alle contendenti dello scorso anno – ha chiosato l’ex-capitano dell’Aglianese – sarà dura, non lo nascondo. C’è però tempo per rinforzare una rosa già competitiva e sono sicuro che faremo un bel lavoro".

Giovanni Fiorentino