Aglianese, chance al vento. Solo un pari col Mezzolara

AGLIANESE

0

MEZZOLARA

0

AGLIANESE Moretti, Viscomi, Maloku, Iacoponi, Pupeschi, Marcellusi (44’ st Ranelli), Marino, Grilli, Bicolon, Zumpano, Lika (32’ st D’Amico). A disp. Vilardi, Fiaschi, Perugi, Capuana, Tesi, Bifini, Simonetti. All. Baiano.

MEZZOLARA Malagoli, Cavazza, De Meio, Pellielo, Cestaro, Bovo, Fini, Muro (35’ st Alessandrini), Vassallo, Landi, Cheli. A disp. Bisazza, D’Elia, Cavina, Vecchio, Pecchia, Corsi, Benedettini, Tzvetkov. All. Togni.

ARBITRO Papagno di Roma.

L’Aglianese non decolla e rimane bloccata sul pari a reti bianche in casa con il Mezzolara, non riuscendo nell’intento di bissare l’ultima vittoria in trasferta con la Sammaurese. La classifica si muove di poco e riemergono i limiti della squadra, soprattutto in fase di costruzione e realizzazione.

La squadra neroverde era partita con grande dinamismo e subito in apertura di gara alcuni strappi di Lika hanno messo in forte difficoltà la difesa ospite. Al 12’ proprio Lika ha compiuto una discesa di forza seminando avversari e ha concluso a rete con un bolide che però ha trovato pronto il portiere Malagoli che gli ha negato il gol. Al 23’ una punizione di Marino ha sfiorato il palo. Il Mezzolara cercava di abbassare il ritmo con il possesso palla, specialmente nella propria metà campo: non sempre i giocatori dell’Aglianese riuscivano a interrompere la rete di passaggi degli avversari. Brividi su un cornero al 35’, quando De Meio ha colpito di testa costringendo Moretti a salvare con un grande riflesso. Ma il momento cruciale del primo tempo è stata l’occasionissima capitata all’Aglianese al 39’: break di Viscomi a centrocampo, discesa di Bocalon verso la porta e passaggio in area sulla destra a Marino, che invece di tirare da ottima posizione ha cercato la rifinitura per Viscomi, che a porta spalancata non ha trovato la coordinazione per segnare.

Un’opportunità del genere è destinata a segnare una partita in un senso o nell’altro, infatti così è stato. Nel secondo tempo l’Aglianese è rientrata con la chiara intenzione di pressare l’avversaria e di cercare la vittoria ma il Mezzolara ha opposto una buona organizzazione, una efficace pressione sui portatori di palla e una capacità di gestire il possesso del pallone e di guadagnare anche campo. L’Aglianese non ha subito tiri in porta ma non è nemmeno riuscita a trovare impreparata la difesa ospite. Solo al 33’ un bel rasoterra dal limite di Grilli ha sfiorato il palo con il portiere. Il gioco si è impaludato a metà campo e nel finale l’occasione per sbloccare il risultato l’ha avuto il Mezzolara al 43’ con un violento tiro di Cavazza sul quale Moretti si è superato salvando la porta.

Dopo la gara l’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano non ha nascosto la sua insoddisfazione per il risultato. "Sono arrabbiato per non aver dato continuità alla vittoria di domenica – ha detto il tecnico – non abbiamo dimostrato la fame che è necessaria per vincere le partite, quando si sbagliano certe occasioni poi va a finire che si rischia anche di perdere e così è stato". Uniche note positive il comportamento dei giovani e le condizioni del terreno di gioco. "Oggi era perfetto", ha concluso il mister. Il trasferimento sembra un lontano ricordo.

Giacomo Bini