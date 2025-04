Romea Strata, la strada medievale rivive in Toscana: il percorso in tv

Pistoia, 19 aprile 2025 – TG2 Italia Europa racconta il viaggio di Andrea Romoli lungo la Romea Strata, uno dei più antichi cammini giubilari d’Europa. Una strada che tocca anche la Toscana: gli ultimi cento chilometri del percorso battuto anticamente dai pellegrini sono proprio in Toscana. E toccano Fucecchio e San Miniato.

A partire da lunedì 21 aprile, il programma Tg2 Italia Europa proporrà un viaggio unico attraverso la Romea Strata, una delle vie di pellegrinaggio più affascinanti e antiche d’Europa. A guidarci, tappa dopo tappa, sarà Andrea Romoli, in un racconto quotidiano che si snoda lungo un itinerario ricco di storia, fede e incontri.

La Romea Strata si estende per oltre 4000 chilometri, collegando l’estremo nord-est del continente europeo con Roma.

Questo cammino medievale, riscoperto e valorizzato negli ultimi anni, attraversa sette Paesi (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Italia) unendo territori, tradizioni e spiritualità in un percorso che è al tempo stesso fisico e interiore.

Il viaggio televisivo percorrerà l’intera tratta internazionale della via, dall’inizio del cammino fino all’ingresso in Italia, a Tarvisio (Friuli Venezia Giulia), dove la Romea Strata entra nel cuore dell’Italia.

Un vero e proprio diario di viaggio, passo dopo passo, alla scoperta di paesaggi suggestivi, comunità ospitali, testimonianze di fede e storie di chi ancora oggi sceglie di mettersi in cammino. Un’occasione per riscoprire l’anima dell’Europa attraverso una delle sue arterie spirituali più autentiche. Appuntamento dal 21 aprile su Tg2 Italia Europa, in onda dal lunedì al venerdì alle 10 su Raidue.