"Joelette & Jubilee 2025". Sulla Francigena senza barriere. Ci sarà anche Sara D’Ambrosio

Anche la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, parteciperà ad una tappa dell’evento "Joelette&Jubilee 2025", il cammino solidale e inclusivo che, in occasione del Giubileo, percorrerà la via Francigena da Altopascio a Roma. Gli ultimi preparativi (il percorso partirà ufficialmente il 19 aprile da Badia dove ieri ha riaperto la foresteria) sono stati illustrati in conferenza stampa dalla stessa prima cittadina, dall’assessore al turismo e alla cultura Alessio Minicozzi e da Samantha Cesaretti, presidente dell’associazione Sentieri di Felicità la quale ha spiegato: "Possiamo definirla una carovana, quella che arriverà a Roma, con persone che si possono aggiungere di volta in volta, nel segno dell’accoglienza accessibile. Nei weekend di aprile e maggio ci sposteremo, poi riprenderemo a settembre, perché nei mesi estivi sarebbe una sofferenza per chi deve trainare la carrozzella da trekking e peri i disabili. E’ nata una splendida sinergia con tante associazioni che ringrazio. L’inclusività al centro. Non cambieremo il mondo, ma possiamo lanciare un segnale e inoltre tutto ciò rappresenta un modo diverso di percorrere l’antica strada" Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Minicozzi: "Un duplice obiettivo da raggiungere, la valorizzazione della Francigena e il sostegno al Cammino inclusivo. Ringrazio l’associazione "Sentieri di felicità" per questa opportunità. Importante fare rete". Il progetto gode del sostegno di Regione Toscana, Comune di Altopascio e Comune di Viterbo, unendo persone di ogni provenienza e condizione fisica, rendendo il cammino accessibile a tutti. Una esperienza di condivisione e crescita. Sono già numerose le associazioni che parteciperanno all’iniziativa.

Ma.Ste.