Lo zoo di Pistoia fa il pieno. Nuove specie e tanti visitatori: “Proposte innovative per tutti”

Pistoia, 27 aprile 2025 – Giornate di sole, di festa e di iniziative nel parco. Solo qualche giorno fa il Giardino Zoologico di Pistoia ha compiuto cinquantacinque anni dall’apertura, un compleanno festeggiato con importanti traguardi e riconoscimenti, ma anche con qualche novità. Le più belle le ha regalate madre natura, con la nascita di quattro pulcini di Pinguino africano, specie ad alto rischio di estinzione, tanto che l’IUCN (Unione Internazionale per la conservazione della Natura) recentemente ha dichiarato che tra soli dieci anni potremmo assisterne alla totale scomparsa in natura qualora non venissero fatti maggiori sforzi per la sua tutela. Anche un Wallaby di Palude, una specie che ben racconta delle tematiche legate alla tutela dei territori australiani, ha deciso di venire al mondo al GZP.

Proprio l’IUCN nei mesi scorsi ha dichiarato l’importanza del ruolo dei Giardini Zoologici per la conservazione della Natura non solo perché allevano specie minacciate, ma anche per il sostegno economico che danno ai progetti di tutela degli ambienti naturali e per le attività di ricerca, didattica e divulgazione. E Pistoia non ne è esente: tra le altre attività, nello specifico per i pinguini, viene ad esempio finanziata la SANCCOB, associazione che opera in Sudafrica. “Siamo felici che il GZP sia sempre più frequentato da ragazzi tra i 20 e i 35 anni - afferma Paolo Cavicchio, direttore del Giardino Zoologico -. Una parte è conseguenza della denatalità nel nostro Paese (solo in Toscana, notizia di qualche giorno fa, abbiamo avuto nel 2023 ben 732 bambini in meno rispetto al 2022, ndc) ma dall’altra è che finalmente il giardino zoologico è vissuto sempre di più come luogo dove passare una giornata immersi nella natura con le persone che si amano. Sempre di più si registrano gli ingressi di gruppi di giovani o coppie. E a loro abbiamo deciso di dedicare un nuovo programma di extra-experience che sarà pubblicato nelle prossime settimane e che prevede ad esempio la proposta dell’escape room con intricati enigmi da risolvere o attività per addio al nubilato e celibato. Nuova è anche la proposta di attività per il team building aziendale”.

Un giardino zoologico che quindi si rinnova non solo nelle strutture ma anche nelle proposte. Dopo il mese di aprile dedicato alle foreste, il primo fine settimana di maggio sarà la volta del “suolo che non ti aspetti”, un viaggio dedicato alla conoscenza del sottoterra. Nel weekend della festa della mamma arriva l’Happy Bear Day: giornate alla scoperta dell’orso, dalle sue passioni culinarie, al suo modo di comunicare, fino a scoprire come i ricercatori riescono a proteggerlo. Il 17-18 Maggio è il momento del Reverse the Red Day, un movimento che coinvolge differenti attori di tutto il mondo impegnati in azioni per la conservazione della Natura affinché siano coesi e coordinati per la sopravvivenza delle specie selvatiche e degli ecosistemi. L’obiettivo è “invertire il rosso” e poter stilare una lista verde che raccolga le storie di successo nella sfida per proteggere la biodiversità del nostro meraviglioso Pianeta. L’ultimo weekend sarà dedicato agli invertebrati, dai millepiedi agli insetti: sarà possibile imparare a creare un giardino che accolga farfalle e api, un luogo ricco di biodiversità.

Gabriele Acerboni