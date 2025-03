Weekend al Verdi. Si ride con Ale e Franz. Domani torna il musical. C’è Aladin con i Pooh

La felicità di ridere assieme, tutti quanti. Ci attendono due ore di spensieratezza, stasera alle 21, co n Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale e Franz, che porteranno sul palco del Teatro Verdi di Montecatini "La Commedia", una storia d’amore e divertimento, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina. Un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena.. Ne parliamo con Franz.

Andate in scena con La Commedia: che cosa dobbiamo aspettarci?

"Molto banalmente, una commedia. È la prima volta che ne scriviamo una: è la classica commedia dell’arte, con colpi di scena e il filo comune della comicità. Quando ci siamo trovati a concluderla, ci siamo detti: come la chiamiamo? Commedia. Volevamo che fosse chiaro il messaggio: è uno show diverso dal solito. Ci siamo aperti al mondo femminile".

Il teatro è il vostro habitat: più del cinema?

"Il cinema l’abbiamo sperimentato con film nostri e alcune partecipazioni. È una parte della nostra carriera che non abbiamo esplorato quanto avremmo voluto. C’è rimasto nel cuore".

Coppia salda, la vostra.

"Siamo al trentunesimo anno di attività: tutto quello che non siamo riusciti a fare nelle nostre relazioni sentimentali, l’abbiamo fatto nel lavoro. E il nostro matrimonio riuscito. Una coppia a tutti gli effetti: manca solo l’aspetto fisico. Siamo complementari: dove finisce l’uno, inizia l’altro". Il vostro è un ritorno a Montecatini.

"Dove siamo stati tante volte, spesso nel periodo natalizio. Una piazza nella quale siamo sempre stati accolti bene. Siamo contenti di arrivare".

E il weekend al Verdi non finisce qui. Domani infatti è di scena ’Aladin - Il musical’ di Stefano D’Orazio, con le musiche dei Pooh. Dalle 16.30, la storia del furfante Aladin e della principessa Jasmine diventa un musical per tutta la famiglia, con la straordinaria partecipazione di Max Laudadio, storico inviato di Striscia la notizia, nel ruolo del Genio della lampada. Dopo dieci anni, torna in scena, grazie alla Compagnia dell’ORA, lo spettacolo Aladin – Il musical scritto dalla penna di Stefano D’Orazio con le musiche di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

Gianluca Barni