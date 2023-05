Volontariato di Protezione civile: convenzione rinnovata con i partner

Si rafforza il volontariato di protezione civile che affianca il Comune nelle attività territoriali, attraverso una convenzione. Il servizio è stato riaffidato, tramite bando, all’associazione Servizio volontario di protezione civile di Agliana (che collabora da tanti anni) a cui si aggiunge Pistoia soccorso che conta sull’ausilio di Misericordia di Agliana, Quarrata e Montale. Alla fine del 2022 l’amministrazione comunale di Agliana aveva indetto un bando. L’esito del bando ha visto la riassegnazione ai volontari della Protezione civile di Agliana con Pistoia soccorso che conta sul supporto della Misericordia dei tre comuni della Piana. "Una sinergia – spiega Fabrizio Baroncelli, vice sindaco e assessore all’ambiente, protezione civile e rischio idrogeologico -, che consente più efficienza ed efficaci. Un rafforzamento importante – aggiunge – visto che entro agosto sarà redatto anche il nuovo Piano di protezione civile, in base alla normativa regionale che chiede una revisione".

Nell’ambito della convenzione, al Servizio volontario di protezione civile di Agliana è stata riassegnata anche la gestione del parco Pertini che, precisa Baroncelli, consiste nell’apertura e chiusura dei cancelli, nello svuotamento dei cestini e cura degli animali. A proposito degli animali presenti, il vice sindaco informa: "Sono stati ridotti su richiesta di Enpa, visto che il numero era abbastanza elevato ma anche per atti di intolleranza che si sarebbero verificati". Quanto al taglio dell’erba nel Pertini, Baroncelli fa sapere che al momento è in carico alla cooperativa Gulliver che gestisce tutto il verde pubblico ad Agliana. Intanto al parco Pertini sono finalmente partiti i lavori del primo lotto per la regimentazione delle sponde del lago e sostituzione della staccionata per un importo di circa 200mila euro finanziati dal Pnrr. L’intervento è nella parte sud del lago, sul lato del viale Oriana Fallaci e i lavori si concluderanno entro l’estate. Piera Salvi