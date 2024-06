"Volontà chiara. La destra ora è in minoranza"

"Gli aglianesi si sono espressi chiaramente nelle urne: la destra e il sindaco uscente Benesperi sono minoranza nel paese". E’ il commento di Marco Furfaro, aglianese, deputato Pd e nella segreteria nazionale. "La destra – osserva – si è presentata unita, forte di cinque anni di governo, ma non è riuscita a ottenere la vittoria. Guido Del Fante, dopo una campagna elettorale porta a porta, tra le persone, fa un risultato straordinario e va al ballottaggio, riportando il centrosinistra nelle condizioni di tornare a vincere e riaccendendo una speranza che sembrava sopita". Furfaro si complimenta con gli altri candidati a sindaco, Torresi, Bartolini e Bertini: "Per i risultati ottenuti e il garbo con cui si sono battuti in campagna elettorale. Ora battiamoci insieme per far tornare Agliana all’altezza dei sogni dei nostri concittadini. Faccio appello a coloro che si riconoscono contro l’amministrazione Benesperi: rialziamoci insieme, Agliana merita di più e di meglio. Il punto non è far vincere Del Fante o la coalizione progressista, è tornare a sognare in grande. Non rassegniamoci all’idea che nulla cambierà che la nostra città non possa tornare a essere viva, produttiva, partecipata. Al ballottaggio, abbiamo la grande possibilità di far vincere un modello diverso. Un sindaco che apra il municipio a ogni persona che bussa, un centro che ritrovi vitalità, per dare possibilità ai bambini di giocare e ai commercianti di lavorare. Un sindaco che dia valore allo sport e non che sia ricordato per lo scempio accaduto alla nostra squadra di calcio. Un sindaco che aiuti le persone in difficoltà, l’impresa a ripartire, coinvolga le associazioni. Insieme è possibile – conclude – è il momento di tornare a far vincere la nostra idea di comunità".

