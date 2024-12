Volley Serie D donne. Buggiano e La Fenice vincono e convincono

Nell’undicesimo turno d’andata del girone B del campionato di serie D femminile, vincono sia la Lavachiara Buggiano (3-1; 25-27, 25-8, 25-9, 25-23) in casa contro l’Ariete Pallavolo Prato che il Pistoia Volley La Fenice (3-0; 20, 12, 15), sempre tra le mura amiche ma con Barga: in graduatoria, Buggiano sesto con 21 punti, Pistoia nono a 12. Nella nona giornata d’andata del torneo di serie D maschile, la Zona Mazzoni Pistoia ha imposto la legge del più forte (3-0; 24, 22, 19) al Dream Volley Pisa davanti al pubblico amico: biancorossi che restano in testa alla classifica con 24 punti in compagnia di San Miniato. "Abbiamo giocato una gara perfetta – gioiscono nell’ambiente della Fenice –. Sapevamo che loro sarebbero partite forte per poi calare e così è stato. Abbiamo dovuto rincorrere per metà primo set, poi un turno di servizio di Gaggioli le ha messe in grosse difficoltà e siamo andati avanti. Da lì, il match è stato tutto in discesa".

G. B.