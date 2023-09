"Voglia di vivere" in città. Si parte camminando

Tutto è pronto per dare inizio al mese della prevenzione, che Voglia di Vivere ha consuetudine di cominciare domani con la Camminata in città, evento ludico motorio giunto all’8a edizione che questa volta ha come filo conduttore la musica. Il ritrovo è per le 9 al chiostro di San Francesco, rispettando il silenzio per la celebrazione della messa, alle 9,30 sarà dato il via ufficiale: suddiviso in due sezioni, mattutina e pomeridiana, l’evento inizierà seguendo le note degli allievi del liceo musicale Forteguerri, e poi le percussioni della Fondazione Tronci fino alla galleria nazionale con la musica di Menichini, i partecipanti seguiranno un percorso melodico fino a visitare la bellezza del San Jacopo in Castellare, dove guidati da volontari FAI potranno apprezzarne da vicino il magnifico lavoro di restauro. La Camminata si chiude al chiostro di San Francesco, dove è previsto che resti operativo l’intera mattinata un punto informazioni e prenotazioni per le visite gratuite, rivolto alle donne di età inferiore ai 40 anni: visite che saranno eseguite nel mese all’ambulatorio della associazione. A chiudere la prima parte della giornata sarà la premiazione del concorso Sfumature di Rosa, mentre nel pomeriggio dalle 15 l’appuntamento è al Parterre, dove Voglia di Vivere, FAI e Filarmonica Borgognoni saranno a disposizione per aprire la porte del Pantheon, l’altro monumento fresco di restauro che nell’occasione sarà possibile visitare con le guide. Un evento sempre più sentito e partecipato, che apre le porte ad altri appuntamenti non meno importanti per fare cultura della prevenzione: dal sito www.vdvpistoia.org è possibile restare aggiornati su tutte le iniziative in programma.