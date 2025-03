Viva Vittoria colora la piazza: "In difesa delle donne"

Sotto le logge del Palazzo Comunale, le autorità delle grandi occasioni c’erano tutte: il prefetto Licia Donatella Messina, il vicesindaco Anna Maria Celesti e Don Luca Carlesi hanno omaggiato una coloratissima piazza del Duomo, ricoperta da copertine di lana lavorate, tappa locale del progetto Viva Vittoria, originato a Brescia nel 2015 da un’idea di Cristina Begni, per sensibilizzare le persone alla lotta contro la violenza di genere e supportare progetti in favore delle donne. "Grazie per l’opera relazionale condivisa, avete fatto un lavoro eccellente", hanno commentato Rossella Biagini e Sonia Mariani, responsabili di Viva Vittoria Pistoia. Un risultato fisicamente tangibile: 4600 metri quadrati di "no alla violenza sulle donne" che rendono la nostra città terza in Italia, dopo Brescia e Milano. Donne e uomini pistoiesi hanno lavorato bene. Anna Maria Celesti ha ricordato la prima volta in cui andarono da lei per esporre l’opera, un anno e mezzo fa: "Erano molto timorose che potessi non condividere il progetto, invece le guardai con ammirazione, già vedendolo in prospettiva. Da lì è partito un percorso che riguardava il ruolo e il supporto del Comune, ma anche della Sds perché il Centro Aiuto Donna al quale andrà il ricavato di questa manifestazione è un centro antiviolenza di 2° livello". A credere nel progetto è stata anche Conad, come conferma l’amministratore delegato Adamo Ascari: "Come azienda del territorio, insieme ai soci e alla Fondazione Conad, siamo orgogliosi di aver preso parte a questa iniziativa perché ha coinvolto tutta la comunità".

Conad ha consolidato la condivisione mettendo all’opera Nicolò Begliomini, che ha fotografato donne e uomini che a vario titolo hanno partecipato al progetto, e le cui immagini restano esposte per qualche giorno nell’atrio del Palazzo Comunale: come sempre l’autore pistoiese ha colto l’emozione dei soggetti fotografati, il senso di orgoglio dell’essere parte di un impegno che "ha reso possibile mettere la persona al centro la comunità". Ricorda ancora Ascari che è attraverso l’impegno di tutti che si può sostenere la dignità dei più deboli. Un anno di quadrati a maglia, cuciti per preparare copertine da 4 riquadri ciascuna, esposte in piazza per essere acquistate dietro la piccola offerta di 20 euro. Come anticipato, il ricavato va al Centro Aiuto Donna per il percorso di reinserimento che assiste le donne dopo il periodo di protezione. Si tratta de ’La valigia delle opportunità’ come è stato definito il progetto di Viva Vittoria, che prevede azioni idonee a supportarle per rimettersi in gioco, con una seconda possibilità di vita. Da oggi, ancora per qualche giorno le coperte rimaste potranno essere acquistate in via Ripa del Sale 5, allo spazio di Viva Vittoria.

Alessandra Chirimischi