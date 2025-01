Vittoria a colpi di risate. Chiara supera il sindaco

Ha vinto l’allegria, ha vinto la spensieratezza, ha vinto la felicità di trascorrere una giornata sulla neve perchè in fondo, la neve, quando non provoca danni e disagi, è da sempre evocatrice di una gioiosa voglia di giocare. Nevica e si fa l’omino di neve, nevica e ci si tirano le palle di neve, si scivola, si scia, insomma, la neve è divertimento. Questo il senso della spassosa sfida di ieri pomeriggio tra il sindaco e la Diva, ovvero tra il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci e Chiara Profeti, video creator di Pisa che, come è noto, ha sbancato i social (Instagram soprattutto), con il suo rap sul bob che si è trasformato in una vera e propria ode moderna all’Abetone. Ieri pomeriggio appuntamento sul parterre dell’Ovovia riservato al bob. Prima un giro di prova, singolo, per Chiara e poi per il sindaco, ognuno con la sua telecamerina a bordo.

"Un brivido dietro a quell’altro" ha detto il sindaco dopo la discesa di prova. Sia la prova che la discesa vera e propria sono state riprese, in diretta, dal fan club di Chiara e da altri innumerevoli telefonini. Un operatore con la videocamera ha ripreso la discesa a sua volta direttamente dal bob. Il video degli Amici dell’Abetone e della Val di Luce, fino a ieri sera aveva già almeno milleseicento visualizzazioni. Quindi chi non c’era avrà tante possibilità di rivedere questa divertentissima sfida sui social, ripresa da ogni angolazione.

Ad assistere alla gara c’erano tantissime persone e il tifo è stato sperticato, sia per la Diva che per il sindaco che aveva i suoi personali supporter con corni e campanacci. La discesa è stata mozzafiato ed entrambi sono scesi giù a gran velocità, Chiara soprattutto, che ha vinto la sfida su una neve che lei stessa ha definito "Perfetta". La diretta è stata seguita, così abbiamo appreso, da tante città italiane. Da quando il video di Chiara Profeti, condiviso su Instagram il 4 gennaio, è diventato virale (ha oltre centomila reazioni), molti hanno sottolineato, compresa la Confcommercio, il ruolo trainante, e nuovo, che ha avuto per le piste dell’Abetone, si è presto trasformato in un formidabile assist e lei, Chiara, la Diva, quasi si è stupita di questo successo continuando a condivividere reazioni e articoli, in un crescendo di vero divertimento che all’Abetone non può che far bene.

l.a.