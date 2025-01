Il video che fa impazzire la Rete: Chiara, la diva che snobba Courmayeur e irride la trap

Firenze, 9 gennaio 2025 – C’è un video che in questi giorni post vacanze natalizie sta facendoi impazzire i toscani e tutta Italia. E’ il contenuto creato da Chiara Profeti, comica, social media manager, autrice di diverse clip autoironiche e taglienti sui social network. Aveva già ottenuto un discreto successo con altri contenuti.

Ma il suo mostrarsi “vera diva”, snobbando le piste da sci di Courmayeur e preferendo le discese in bob all’Abetone è un piccolo capolavoro di autoironia. Un video che mostra come i social network possano essere terreno di lavori di grande intelligenza nella loro capacità di far sorridere.

E’ una sorta di piccolo video musicale, in stile trap appunto, in cui Chiara Profeti esalta il bob. Certamente un mezzo più goffo per solcare le piste rispetto agli sci. Bob da usare rigorosamente all’Abetone e non sulle piste delle località più chic delle Alpi.

Su questo gioca la content creator, irridendo tra l’altro anche la musica trap perché proprio in stile trap è il video musicale. “Diva è chi di bob va” è il titolo della canzone.

Dire che la clip è diventata virale è dire poco. L’ha vista mezza Italia ed è arrivata anche sullo smartphone di Gabriele Bacci, sindaco di Abetone Cutigliano. Che in un video invita Chiara Profeti a una discesa sul bob sulle piste. “Il prossimo weekend sono libera”, dice la comica che dunque accetta l’invito. Il video ha superato le due milioni di visualizzazioni e viaggia verso i centomila like su Instagram. Oltre 500mila le visualizzazioni su Tik Tok.