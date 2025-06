Scrittori alla Smilea. Serate in giallo

La rassegna "Giallo al castello" alla villa Smilea di Montale vede protagonisti stasera, alle ore 21,15, gli scrittori Davide Gadda e Stefano Salmoria (nella foto). L’incontro sarà coordinato da Maurizio Gori e Giuseppe Previti di Giallo Pistoia. Il ciclo di serate dedicate agli autori di libri gialli è promosso dall’assessorato alla cultura di Montale con l’Auser di Montale e di Giallo Pistoia. Gli incontri si tengono, il giovedì sera nella corte del castello di Montale di fronte all’ingresso della biblioteca comunale Michele Fiesoli. La prima serata, avvenuta giovedì scorso ha visto la partecipazione di Leonardo Gori e Marco Vichi. Gli scrittori presenti stasera, Davide Gadda e Stefano Salmoria, sono autori ben conosciuti e apprezzati dai lettori, del genere dei thriller. Davide Gadda viene da diverse esperienze di scrittura e si è espresso in molteplici generi dal giallo al noir, dall’horror alla fantascienza fino alla spy-story. "La palma svedese" è un libro di Gadda uscito nel 2025 che fa seguito a un’ampia produzione di cui si ricordano "Verità Sommerse" e "La sottile lotta dei vinti" oltre agli e-book "L’impiccato de via Fratineri" e "Asso di picche". Di Stefano Salmoria l’opera più recente è il romanzo breve "Carminio" ambientato nella Jugoslavia prima della cauta del regime comunista fondato dal maresciallo Tito. Salmoria è autore di una interessante e avvincente trilogia composta dai romanzi "U malu tiempo", "Il liutaio" e "Tutte le cose vivono" nei quali ha manifestato i pregi di una scrittura analitica, attentissima ai degli e ai giochi della luce, quasi fotografica oltre alla sapienza di mantenere in sospeso il lettore come si addice ad ogni thriller.

Giacomo Bini