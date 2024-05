Vittime del terrorismo e delle stragi. Deposte corone di alloro

PISTOIA

Si è svolta ieri, in piazza San Francesco la cerimonia commemorativa organizzata in occasione del “Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi”. Il Giorno della memoria per ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice, che ricorre in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, è stato istituito con la legge nel maggio 2007. Quarantasei anni fa, il 9 maggio del 1978, il corpo senza vita dell’onorevole Aldo Moro fu ritrovato in via Caetani, a Roma. Il presidente della Democrazia cristiana, sequestrato il 16 marzo, era stato ucciso dai terroristi delle Brigate rosse.

Come segno di omaggio alle vittime e come gesto di vicinanza nei confronti dei loro familiari, sono state deposte corone di alloro nell’area monumentale denominata “Memoria Storica”, destinata dalla città di Pistoia alla memoria dello statista e dei cinque appartenenti alle Forze dell’ordine che componevano la sua scorta.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Pistoia, il vice prefetto aggiunto Lorenzo Botti, un rappresentante della Provincia, il presidente del Centro Studi Donati e le autorità militari. Presenti anche gli studenti di alcuni istituti superiori pistoiesi.