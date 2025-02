Proteggere il cuore con la prevenzione. “Cardiologie aperte”: consigli personalizzati e visite gratuite

Pistoia, 11 febbraio 2025 – Un appuntamento importante per la prevenzione. E’ “Cardiologie Aperte”, promosso dalla Fondazione per il tuo Cuore Anmco. Le malattie cardiovascolari – sono la prima causa di morte nel mondo ed è dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante. L’iniziativa, rivolta a tutta la popolazione, oltre a mettere a disposizione materiale informativo rivolto alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione di uno stile di vita sano, consentirà ai cittadini di colloquiare telefonicamente con i esperti cardiologi, per ricevere risposte ai loro quesiti e consigli personalizzati, ma anche di essere gratuitamente sottoposti a visite cardiologiche di controllo.

“Anche quest’anno la nostra azienda sanitaria è lieta di aprire le porte alla cittadinanza partecipando in forze al tradizionale appuntamento “Cardiologie Aperte”, spiega una nota dell’Asl Toscana centro. “In qualità di direttore dell’area cardio-Toracica – sottolinea il dottor Marco Comeglio - non posso che esprimere la massima soddisfazione per la sensibilità e lo spirito collaborativo espresso dai professionisti afferenti all’Area, per questo importante servizio offerto alla cittadinanza”.

Questa iniziativa per l’ ospedale San Jacopo Pistoia. Nella struttura cardiologica diretta dal dottor Marco Comeglio la dottoressa Giulia Cantini, medico cardiologo, sarà disponibile nei giorni 11-12-13-14 febbraio, dalle 10 alle 12. C’è anche l’adesione del’ ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia che ha aderito all’iniziativa e nei giorni 10-13-14 febbraio dalle ore 14 alle 16, il dottor Duccio Rossini, direttore della struttura di riabilitazione cardiologica. Per gli ospedali di Pistoia e Pescia per gli appuntamenti i cittadini devono di contattare il numero verde 800052233.