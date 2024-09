Visite e consulenze gratuite. Tre giorni al San Jacopo sulle malattie cardiache

Tornano le iniziative sulla prevenzione all’ospedale di Pistoia in collaborazione con la Fondazione Onda, ed in particolare per le 150 strutture ospedaliere che hanno conseguito il Bollino Rosa e di cui fa parte anche il San Jacopo. Dopo la pausa estiva il primo appuntamento riguarda l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari in concomitanza con la Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre), con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

L’ospedale di Pistoia ha aderito all’iniziativa con l’impegno straordinario delle strutture di Cardiologia, diretta dal dottor Marco Comeglio, e di Chirurgia Vascolare, diretta dal dottor Pierfrancesco Frosini, oltre alla nutrizionista Elena Tomassetto, che mettono a disposizione il personale sanitario per consulenze, visite ed esami gratuiti che si svolgeranno dal 26 settembre al 28 settembre. E’ possibile prenotarsi questa mattina, dalle ore 9 alle ore 13, al numero di telefono 0573351609, fino ad esaurimento posti. Il primo appuntamento è per giovedì 26 settembre: dalle 9 alle 13, si terrà l’incontro con la dottoressa Elena Tomassetto, presso sala conferenze Cinzia Lupi, (area direzionale, al terzo piano del percorso B, nell’ospedale San Jacopo). Chi vorrà potrà partecipare a un colloquio informativo di gruppo con dietista per un’alimentazione corretta finalizzata alla prevenzione delle complicanze nelle malattie cardiovascolari. L’incontro è rivolto sia alle donne che agli uomini di età compresa tra i 18 e i 75 anni. La prenotazione è obbligatoria.

Venerdì 27 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, ci sarà il dottor Pierfrancesco Frosini, presso l’ambulatorio 19 (nel polo ambulatoriale A, al piano terra del San Jacopo) che sarà a disposizone per visite di chirurgia vascolare con ECD, per screening aneurisma aorta e stenosi carotidea. Le visite sono rivolte alle persone di età compresa tra i 55 e i 75 anni ( si ricorda di portare eventuali referti di visite o esami precedenti). La prenotazione è obbligatoria. Infine, sabato 28 settembre, dalle 8 alle 12.30, il dottor Marco Comeglio effettuerà visite cardiologiche presso l’ambulatorio 14 (nel polo ambulatoriale A, al piano terra dell’ospedale San Jacopo). Le visite sono rivolte alle persone di età superiore a 14 anni e la prenotazione è obbligatoria.

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, dalle oltre 150 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.