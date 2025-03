Vintage Fest e giochi retrò. Una full immersion nel passato fra vinili, stampe e oggettistica

PISTOIAVinili, abbigliamento, oggettistica, giocattoli antichi e molto altro: insomma, una due giorni di full immersion nel mondo vintage, che andrà in scena sabato 15 e domenica 16 marzo a La Cattedrale, in via Sandro Pertini, dalle ore 10 alle 19 a Pistoia. Due saranno gli eventi che accompagneranno i visitatori in questo fine settimana: il Vintage Fest e Giochi Retrò, entrambi organizzati da "Ganzo! Eventi culturali".

Questa doppia manifestazione offrirà, a coloro che parteciperanno, un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso oggetti, moda, musica e cultura pop che hanno segnato la vita di intere generazioni.

"Siamo felici di portare la nostra manifestazione per la prima volta anche a Pistoia. Vintage Fest e Giochi Retrò sono un’occasione per i più giovani per riscoprire un passato appena finito, e per altri un passo indietro verso gli oggetti della loro gioventù" - prosegue Valerio Capuzzi, organizzatore dell’evento - "Sarà una mostra-mercato; dunque, per chi lo vorrà, sarà possibile acquistare qualcosa da uno degli oltre cinquanta espositori, tutti professionisti del settore e provenienti da tutta Italia".

Per i visitatori sarà messa a disposizione anche un’area dedicata ai videogame vintage, oltre a due bigliardini, dove sarà possibile intrattenersi e giocare. Sarà presente anche una piccola area food e un’esposizione di Vespe d’epoca, realizzata in collaborazione con il Vespa Club di Pistoia.

Soddisfatto dell’iniziativa anche Gabriele Sgueglia, assessore alle attività produttive del comune di Pistoia: "È un piacere per la nostra amministrazione ospitare la prima edizione pistoiese del Vintage Fest, un momento che arricchisce la nostra città dal punto di vista culturale e commerciale. Il connubio tra mercato vintage e il mondo del retro-gaming fa di questo festival un evento imperdibile" - continua Sgueglia - "La nostra volontà, tramite eventi come questo, è quella di arricchire il nostro calendario commerciale, mettendo a sistema sempre più iniziative da offrire alla cittadinanza".

Durante la manifestazione sarà presente, come ospite, Francesco Cartacio alias ’Frank Cat’ che illustrerà il libro "L’universo vintage su Saint Seiya".

Il costo di ingresso per i due eventi è di 5 euro, con in omaggio una borsa in cotone Vintage Fest inclusa.

Alessio Fattori