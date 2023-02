Villa La Magia, via ai lavori Restyling da due milioni

E’ iniziato in questi giorni il complesso intervento di restauro del parco e del giardino storico di Villa Medicea La Magia. Sono ben sei i cantieri per altrettanti lotti di opere, per un importo complessivo di 2 milioni di euro, finanziati con fondi del Pnrr. Il finanziamento è stato ottenuto dal Comune di Quarrata nel giugno scorso, su un progetto - presentato a marzo dall’allora giunta Mazzanti - al Ministero della cultura per il recupero dei parchi e giardini storici e monumentali. Secondo il progetto interessati dai lavori di restauro sono il giardino a parterres, il giardino romantico, i gruppi scultorei e le fontane. Anche la cappella neogotica e l’antico accesso al complesso monumentale, attraverso il portale di accesso al prato dei ciclamini, saranno risistemati nel rispetto delle loro caratteristiche. Inoltre, stando al progetto originario, è previsto il ripristino dell’impiantistica idraulica delle fontane e la messa in opera di una nuova illuminazione.

Terminato il restauro delle facciate del cortile interno (il 19 marzo ci sarà l’inaugurazione aperta alla città), sono quindi avviate altre opere per attirare i visitatori nella villa. Grazie a un cofinanziamento di Comune di Quarrata e Fondazione Caript sono in corso i lavori di restauro dei mobili della dimora medicea, mentre, per proseguire il percorso "Uffizi diffusi" e accogliere opere d’arte della galleria fiorentina, dovendo implementare la sicurezza della villa, sono in fase di installazione gli impianti di videosorveglianza e di antintrusione. Nel maggio 2021 il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt aveva fatto visita alla Magia, e anche per ripercorrere simbolicamente le tracce dell’antica linea di unione marcata dai Medici ne aveva valutato le potenzialità per ospitare alcuni dipinti di proprietà del museo fiorentino e attualmente non in esposizione. Per poter realizzare questa collaborazione occorre garantire la messa in sicurezza delle opere.

Interesse del Comune è dunque rendere la villa medicea un motore di partenza del turismo quarratino, mettendone in vista aspetti storici e culturali, anche attraverso la realizzazione tramite un drone di un video in realtà virtuale. Sarà possibile da remoto effettuare una prima perlustrazione prima di recarsi di persona nel complesso monumentale patrimonio dell’Unesco. "Dopo il periodo di calo a causa della pandemia, nel 2022 sono stati registrati circa 1400 visitatori. I dati parlano chiari - dichiara il sindaco Gabriele Romiti - Villa La Magia richiama ogni anno un numero importante di cittadini e visitatori, per questo vogliamo continuare a investire in questo importante patrimonio del nostro territorio. In questa direzione vanno anche i lavori finanziati dal PNRR e ufficialmente partiti. La Villa Medicea La Magia sarà sempre più tutelata, conservata e valorizzata".

Daniela Gori