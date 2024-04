"Vigliaccheria e ignoranza. I sieri hanno salvato vite"

Le scritte no vax lasciate, durante la notte, all’esterno e sul selciato davanti all’ingresso della Casa del Popolo di Bonelle hanno provocato un’ondata di solidarietà e di vicinanza identica sia nei confronti del personale e dei volontari che, quotidianamente, mandano avanti l’attività del circolo ricreativo che di Paolo Tosi e di tutto il Pd. Fatto sta che nel pomeriggio, durante il consiglio comunale, tutti i capigruppo dei vari schieramenti politici presenti a palazzo di Giano hanno testimoniato la loro solidarietà allo stesso Tosi ed al Partito Democratico visto che, con le bombolette spray, sono stati sfregiati anche i simboli all’esterno del circolo, essendo quella la sede provinciale del partito. "Un episodio gravissimo – afferma il deputato del Pd, Marco Furfaro – e che segue una scia di intimidazioni e minacce che si susseguono da settimane. La vigliaccheria e l’ignoranza No Vax questa volta hanno colpito il consigliere comunale del Pd Paolo Tosi. A lui, e a tutta la comunità del nostro partito a livello locale, va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno per questi vergognosi attacchi. Mi auguro che si possano tempestivamente individuare i colpevoli di questi volgari e subdoli atti. I vaccini hanno salvato molte vite, l’ignoranza dei No Vax nessuna". Fra le prime ad esprimere la propria riflessione anche la consigliera regionale, e compagna di banco a palazzo di Giano dello stesso Tosi, Federica Fratoni. "A distanza di un mese dal precedente episodio – spiega – ecco che sono comparse scritte nei confronti dell’amico, e collega consigliere comunale Paolo Tosi. Quello che sta succedendo è davvero inquietante, inaccettabile e deve essere duramente condannato: a lui e al circolo di Bonelle tutta la mia solidarietà e vicinanza". Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Niccolai, anche lui esponente regionale del partito, che parla di un atto di "puro squadrismo perché qualunque ne sia la matrice la sostanza è questa". "La mia solidarietà è per i volontari della Casa del Popolo di Bonelle – prosegue Niccolai – il fatto che sia stato scelto come obiettivo la sede del Pd pistoiese rende ancora più grave e preoccupante questo gesto. Come istituzione regionale siamo un baluardo della legalità e del rispetto e non accettiamo che si usino linguaggi e mezzi cosi violenti e demagogici: non dobbiamo sottovalutare queste azioni ed essere al fianco del consigliere Tosi che ha dovuto nuovamente subire questi ignobili attacchi".