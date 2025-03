Vicofaro, la questione è ancora aperta

Delle tante affermazioni fatte da don Biancalani, parroco di Vicofaro, paladino degli ultimi ma non dei suoi parrocchiani, ce ne è una che dovrebbe far riflettere: l’assenza della politica locale dalla vita e dai problemi di quel centro di accoglienza super affollato e portatore di continue tensioni fra gli ospiti accampati e, anche, con i residenti esasperati e impauriti. In parte don Biancalani ha ragione: eccezion fatta per la Lega che da sempre ha preso una posizione chiara e netta, è scesa in piazza, ha scritto lettere e comunicati, ha coinvolto parlamentari, gli altri hanno taciuto o, al massimo, hanno sussurrato poche frasi senza mai schierarsi o proporre soluzioni.