La mostra ispirata al Cantico delle Creature

Alla villa Smilea è in corso la mostra "Canticum Artis" che espone opere di artisti italiani e stranieri ispirate tutte all’ottocentesimo anniversario del Cantico delle Creature. La peculiarità della mostra montalese, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con "La Casa degli Artisti" di Perugia, è quella di affiancare alle opere degli artisti anche quelle realizzate dagli studenti delle terze e quarte classi del Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo. "Gli artisti dialogano con i ragazzi della scuola – dice Francesco Minelli della Casa degli Artisti di Perugia – perché per noi è essenziale la partecipazione dei giovani e la diffusione dell’amore e della conoscenza dell’arte. Le opere dei ragazzi del Brunelleschi che abbiamo inserito nella mostra sono davvero di alto livello". "Per noi è una grande soddisfazione – dice l’assessore alla cultura di Montale Francesco Barontini (in foto) – ospitare una mostra ispirata agli 800 anni del Cantico delle Creature che rappresenta una unicità per la nostra zona". La mostra si apre nella prima sala con un video sul Cantico delle Creature realizzato dal documentarista montalese Alfo Signorini. Seguono, nel succedersi delle altre sale, una serie di opere pittoriche e fotografiche di stile contemporaneo, ma tutte ispirate agli ideali e ai valori francescani, come la semplicità, l’umiltà e soprattutto l’amore per la natura e il Creato. Nella mostra si trovano dei Qr Code con i quali si possono vedere tutte le informazioni dettagliate sulle opere. La mostra è un’anticipazione di una serie di grandi eventi artistici che verranno organizzati in Umbria, in particolare a Spello, dal 26 luglio al 31 agosto. Gli artisti sono Rossella Baldecchi, Gianni Bandinelli, Riccardo Cocchi, Josette Fenech, Carla Medici, Fausto Minestrini, Cristobal Ortega Maila, Michele Ranchella, Renzo Sbolci, Mario Sciarra, Alfo Signorini, Roberto Sportellini, Giusi Velloni. Presenti in una sala anche opere esposte in omaggio al maestro Bruno Orfei. La mostra resta aperta fino al 2 giugno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 18 e martedì e sabato dalle 9 alle 13. Nel periodo di apertura della mostra sono in programma alcuni eventi nella villa: il 22 maggio (ore 21) serata sulla Linea Gotica nei nostri territori con Gabriele Caproni e Michele Lurci, il 23 maggio concerto di musica classica del Liceo Musicale Dante di Firenze.

Giacomo Bini