Vicofaro, due denunciati per la rissa di sabato. La Lega chiede l’intervento del vescovo

Vicofaro, la polizia ha denunciato due ragazzi per rissa e, uno di loro, anche per resistenza a pubblico ufficiale. E’ il risultato della violenza scoppiata sabato e che ha portato un giovane in ospedale, dove è ancora ricoverato per la ferita riportata a un occhio.

Intanto, la Lega si rivolge direttamente al vescovo. Dicono Cinzia Cerdini, capogruppo Lega e Andrea Allori commissario sezione Lega Pistoia: "La situazione richiede un intervento deciso da parte delle autorità ecclesiastiche per ristabilire l’ordine e garantire il rispetto dei luoghi sacri. È fondamentale sottolineare che la questione della sistemazione dei migranti non può essere motivo di inerzia né può essere interamente a carico della cittadinanza locale – prosegue il Carroccio –. La Chiesa possiede un vasto patrimonio immobiliare: gli enti ecclesiastici in Italia detengono quasi 46mila immobili, per un totale di 38,6 milioni di metri quadrati. Questo patrimonio potrebbe essere utilizzato per offrire accoglienza dignitosa ai migranti, senza gravare ulteriormente sulla comunità locale".

Secondo i due leghisti, la chiesa "trasformata in dormitorio ha portato episodi di degrado e tensione, con frequenti interventi delle forze dell’ordine e delle ambulanze. La mancanza di misure adeguate di protezione e tutela ha alimentato un crescente senso di sfiducia e indignazione tra i fedeli e i residenti del quartiere. "Di fronte a questa situazione intollerabile – concludono – , è lecito chiedere al Vescovo quali provvedimenti concreti intenda adottare per porre fine al degrado e ripristinare la dignità della chiesa e della comunità".