Viaggio nell’arte e nella fede tra musei, mostre e chiese. Feste, processioni e musica

Come si trascorre il Ferragosto? Ovviamente in compagnia, ma come fare a scegliere tra mare, montagna e città? Sicuramente un tuffo rinfrescante – per modo di dire – può essere il miglior modo per provare a contrastare il caldo torrido di questi giorni, ma per coloro che preferiscono non spostarsi troppo anche la città offre soluzioni in cui rifugiarsi. A Pistoia, in occasione del lungo ponte di Ferragosto, da domani, giovedì 15 a domenica 18 agosto, i Musei Civici saranno aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle 19. Saranno quindi visitabili il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, oltre alla mostra Revox di Federico Tiezzi "Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023)", che rimarrà allestita a Palazzo Fabroni fino al 15 settembre. Negli stessi giorni, e con gli stessi orari, sarà possibile inoltre visitare la chiesa di San Jacopo in Castellare, con ingresso gratuito fino a un massimo di 50 persone. Coloro che andranno alla ricerca di fresco nell’Appennino Pistoiese potranno scoprire "Il giardino incantato", installazione multimediale dedicata all’arazzo millefiori nel Palazzo dei Capitani di Cutigliano, dalle 10 alle 12.

Nel cuore della città di Pistoia saranno visitabili anche l’Antico Palazzo dei Vescovi e San Salvatore, aperto dalle 10 alle 19, il Palazzo De’ Rossi dalle 10 alle 20, e la Fortezza di Santa Barbara dalle 8.30 alle 13.30. A Piteccio l’intera giornata di domani sarà dedicata alla Festa dell’Assunzione, evento a cura di Anva Confesercenti Pistoia. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 11 e alle 17, mentre alle 18 ci sarà la processione lungo le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale. A seguire, alle 21, ballo in piazza col complesso "Dia e Nando", col termine dell’evento fissato per la mezzanotte. A Le Grazie si potrà assaporare un "antipasto" di Ferragosto stasera, mercoledì 14: alle 21, alla parrocchia, è infatti previsto l’appuntamento con la processione di Santa Maria, a cura della Filarmonica Borgognoni. Gli amanti delle Chiese potranno trovare riparo nella Cattedrale di San Zeno, aperta a Ferragosto con orario 8.30-12.30 e 16-18 con ingresso libero, e nella Chiesa di Sant’Andrea, visitabile dalle 9.30 alle 12.30, anche in questo caso con ingresso libero. La chiesa di San Giovanni Fuorcivitas rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19. Nessun riposo nemmeno per Pistoia Sotterranea, aperta anche domani con visite guidate alle 10.15, 11.30, 12.30, 15 e 16.30.

Qualche chilometro fuori Pistoia, in quel di Collodi, il Parco di Pinocchio sarà aperto dalle 10 alle 19 e dalle 17 fino alle 18.30 è prevista una cocomerata con una fetta di anguria offerta a tutti i visitatori. All’Abetone invece, per i più golosi, ecco la fiera Chocomoments, che porterà nel cuore della montagna pistoiese maestri cioccolatieri, produzioni artigianali e show cooking. L’evento inizierà proprio domani, giorno di Ferragosto, a partire dalle 9.30, e terminerà domenica 18.

Michele Flori