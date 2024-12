Via Villa, protestano i residenti. Traffico e camion a tutte le ore: "Il sindaco deve intervenire"

"Questa strada era un luogo tranquillo, una volta. Adesso, a ogni ora del giorno, mezzi pesanti transitano avanti e indietro, disturbando chi vive qui e le persone che passeggiano o vengono a correre lungo la strada. Il Comune dovrebbe mettere con urgenza un senso unico per contenere la situazione. Non ne possiamo davvero più di quei terribili rumori". Un gruppo di residenti di via Villa lancia un appello al sindaco Nicola Tesi (nella foto) per risolvere il problema che tanto disagio sta creando nella zona. Quella che una volta era un’area assai tranquilla a Ponte Buggianese, secondo loro, è diventata molto simile a un’arteria di collegamento di una zona industriale.

"Quando siamo tornati a stare qui – raccontano – la strada era un luogo incantevole. Purtroppo i pini nelle vicinanze, per vari problemi, sono stati abbattuti. Poco dopo, lungo la strada, di solito priva di traffico, è iniziato un via vai di mezzi pesanti a ogni ora del giorno. Non è possibile più stare tranquilli a casa, perché il passaggio dei camion fa tremare anche i vetri. È impossibile riposare anche per pochi minuti, perché la circolazione è ormai insopportabile, grazie a tutti questo mezzi pesanti che arrivano ogni minuto. Ma noi abbiamo il sacrosanto diritto di trascorrere qualche minuto in pace a casa nostra. Non ci risulta che le nostre abitazioni siano state ancora espropriate. L’amministrazione comunale dovrebbe fare qualcosa al più presto, perché noi non ne possiamo davvero più".

Il gruppo di residenti di via Villa lancia una proposta al Comune per risolvere una volta per tutte il problema che ogni giorno diventa più pesante da affrontare.

"Serve l’installazione di un senso unico di marcia tra il numero civico cinque e l’intersezione con via Stignanese – affermano – Un provvedimento di questo genere consentirebbe senza dubbio di riportare un po’ di pace in questa strada. Confidiamo che il sindaco Nicola Tesi comprenda le nostre esigenze e cerchi di risolvere al più presto la situazione che si è venuta a creare in via Villa. Non possiamo più andare avanti in questo modo, ne va della nostra salute. E, purtroppo, non stiamo scherzando".

Da.B.