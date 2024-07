Via Livorno, scatta il piano: "Telecamere e controlli. No a musica e schiamazzi"

Ieri mattina, in Comune, sono state illustrate le misure che l’amministrazione comunale intende attuare per risolvere una situazione divenuta insostenibile per i residenti in via Livorno. All’incontro con i cittadini erano presenti il sindaco Luca Benesperi, il vice sindaco Fabrizio Baroncelli, gli assessori Greta Avvanzo, Giulia Fondi e Ambra Torresi e la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello. Il vice sindaco Fabrizio Baroncelli, che ha le deleghe alla sicurezza e polizia municipale, ci ha riferito le azioni che saranno intraprese, per contrastare la maleducazione e aggressività dei gruppi di adolescenti che, fino a tarda notte, strillano, schiamazzano, diffondono musica ad alto volume, giocano a pallone nel parcheggio rovinando tutto ciò che capita a tiro. Inoltre, contro l’abbandono incivile di rifiuti nel giardino di via Livorno e nel parcheggio adiacente.

"Noi abitanti della zona – avevano detto recentemente i residenti a La Nazione - siamo stufi. Questi giovani non hanno alcuna regola né senso civico. Occorre un provvedimento serio e soprattutto costante, con l’applicazione di misure che non consentano loro di continuare a fare ciò che vogliono. Se si lascia correre la situazione non migliorerà mai". Ecco le azioni che saranno messe in atto già dai prossimi giorni.

"L’assessore Avvanzo – riferisce il vicesindaco – chiederà alla cooperativa che porta avanti con buoni risultati il progetto "Educativa di strada" di spostare gli operatori in quell’area. Visionare le telecamere e valutare l’opportunità di regolarle in modo che garantiscano una migliore videosorveglianza nei punti più sensibili. La polizia municipale - prosegue Baroncelli - farà più controlli, per quanto possibile anche nelle ore serali, per individuare i minorenni e convocare le famiglie. I problemi lamentati dai cittadini sono già stati segnalati al Prefetto, con la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine in quella zona, in particolare quando non è in servizio la municipale – conclude il vicesindaco – affinché sia possibile fare un monitoraggio di cosa sta avvenendo e siamo in attesa di riscontro". I residenti riferiscono: "Abbiamo chiesto anche di valutare una cartellonista con i vari divieti sulle piazze e nei parchi e uno spazio sportivo polivalente, fruibile da tutti in una zona meno abitata".

Piera Salvi