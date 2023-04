Via libera alle iscrizioni ai due asili comunali

C’è tempo fino al 30 maggio per le iscrizioni agli asili nido comunali nel comune di Serravalle Pistoiese. Si tratta dell’asilo Mago Merlino di Casalguidi e Buca delle fate di Masotti per i bambini nati dal 01.01.2021 al 30.05.2023, dai 3 ai 36 mesi di età. Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente on line attraverso il portale http:serravallepistoiese.simeal.it autenticandosi mediante Spid. Per sfruttare la possibilità della Regione del nido gratuito, il Comune ricorda che il beneficio viene applicato sulla base della fascia oraria indicata nella domanda di iscrizione. L’asilo nido comunale Mago Merlino di Casalguidi è attivo dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, con possibilità di uscita alle 18 nel caso siano raggiunte 6 iscrizioni per la fascia di età piccolissimi e 9 iscrizioni per la fascia medio-grandi. Stesso dicasi per la struttura di Masotti. Per le nuove domande d’iscrizione con orario di uscita nella fascia pomeridiana, l’accettazione è subordinata alla disponibilità dei posti.